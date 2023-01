El juego viral de adivinar la fecha en la que fue tomada una fotografía

El nuevo juego viral que consiste en adivinar el año en el que fue tomada una fotografía.

Chronophoto es el nuevo juego que se ha hecho viral el internet por su sencillez y por provocar un reto interesante para los usuarios. Un formato muy similar que llevó al éxito a Wordle a finales de 2021.

La mecánica base de esta corta experiencia es adivinar el año exacto en el que fue tomada una fotografía y con eso ir sumando puntos. Una idea concreta que genera mucha curiosidad por los detalles que se deben analizar para apuntar con precisión el momento de la captura.

Cómo es <i>Chronophoto</i>

Para este videojuego se necesitan pocas cosas: un celular o computador con acceso a internet. El título es gratuito y no requiere ninguna suscripción adicional para disfrutarlo las veces que el usuario quiera.

Bastará con acceder a su página web (https://www.chronophoto.app/) y empezar el reto, que consiste en mover un botón por una línea del tiempo entre 1900 y 2020, para ubicarlo en el año exacto en el que creemos fue tomada la fotografía que está en la parte superior.

Al creer que es la respuesta correcta, se oprime el botón de aceptar y el juego entrega una puntuación dependiendo que tan cerca hemos quedado de atinar con la fecha concreta. En caso de quedar por fuera del rango mínimo no se sumarán puntos.

Serán cinco rondas, con cinco fotos de distintas épocas y los puntos se van sumando. A diferencia de Wordle, no hay límite para repetir el juego las veces que queramos en un solo día, ya que es un reto aleatorio y no una palabra al día, por ejemplo, como funciona el otro juego viral.

La idea de este Chronophoto es aprovecharse de toda la información que dan las fotografías, como el estilo de ropa, los autos, el estado de las calles, la calidad de la imagen e incluso aparecen personajes famosos como presidentes o artista, que hacen más pequeño el margen de error.

Otros juegos similares

Desde que Wordle apareció, este tipo de experiencias se han replicado en el mundo, por lo llamativo que se convierte el reto para los usuarios de adivinar algo a través de pistas e intentos diarios.

Actualmente hay dos experiencias similares, una de países y otra de jugadores de fútbol, ambas gratuitas y para disfrutar desde el celular o computador.

Juego de adivinar países cada día.

El primero es Worldle, un reto de países. Aquí nos mostrarán el croquis de una nación y se debe iniciar la búsqueda poniendo cualquier en la primera casilla, que dará información sobre qué tan cerca está de la respuesta correcta, mostrando los kilómetros de diferencia que hay entre la opción elegida y la adecuada, además de la dirección en la que está.

El reto se renueva cada día y hay seis intentos para adivinar el país. Adicionalmente, la página entrega detalles de cómo ha sido el proceso con el juego, dando información sobre la cantidad de aciertos, la distancia más cercana que se ha logrado.

Otra opción es Who Are Ya?, este juego consiste en saber cuál es el jugador oculto del día. La página cuenta con una base de 30.000 futbolistas, todos de las principales ligas de primera división de Europa.

Las pistas que da la página son: nacionalidad, liga, equipo, edad, posición y dorsal. También da dos ayudas más, como una foto con desenfoque y una pista luego de varios intentos sin adivinar.

Un punto diferencial frente a las otras páginas, es que permite hacer los retos de los cinco últimos días, por lo que no necesariamente obliga a los usuarios a entrar diariamente, sino que en caso de no poder ingresar, tienen más posibilidades de no abandonar el juego.