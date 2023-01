Shakira y Miley Cyrus: flowers supera a Sessions #53 en Spotify como la canción más escuchada

Canción Flowers de Miley Cyrus es la más escuchada en el mundo según datos de Spotify. (Captura)

La canción de Shakira y el productor musical, Bizarrap, que fue tendencia en el mundo por las referencias a la relación entre la cantante y el ex futbolista, Gerard Piqué, se ubicó en el primer lugar del Top 50 Global de Spotify. Sin embargo, en menos de una semana, la canción fue reemplazada por la producción más reciente de Miley Cyrus, Flowers.

La canción de la artista estadounidense alcanzó 10.975.946 reproducciones desde su lanzamiento hace tres días (13 de enero), por lo que su rendimiento en la plataforma streaming de música acumuló más interacciones con los usuarios en menos tiempo, pues la canción de la cantante colombiana fue lanzada el 11 de enero de 2023.

Sin embargo, ambas canciones tienen en común elementos particulares, y es que las dos tienen referencias a las relaciones pasadas de las cantantes.

Mientras que la canción de Shakira hizo referencia a su matrimonio y separación con Piqué, Cyrus basó la letra de su tema como una respuesta a la canción “When I Was Your Man”, cantada por Bruno Mars pero que fue dedicada a ella por el actor y ex esposo, Liam Hemsworth, de quien se separó siete meses después de casarse.

Flowers de Miley Cyrus se ubicó como la canción número 1 en el Top 50 Global de Spotify. (Captura)

Por su parte, en YouTube, donde también fue lanzado el video clip oficial de la canción, la cantante acumuló 33 millones de reproducciones en su canal oficial de la plataforma de Google, que además la ubica en su lista de tendencias aunque sigue por debajo de la Sessions #53, que en cuatro días de lanzamiento llegó a tener más de 125 millones de reproducciones en el canal oficial del productor argentino Bizarrap.

Además de hablar de sus vidas privadas, ambos temas fueron producidos por el sello discográfico de Sony, que tiene contrato con los tres artistas: Miley Cyrus, Shakira y Bizarrap, y que también tiene en su lista de estrellas de la música a cantantes que son capaces de generar tendencias en redes sociales como Ozuna y Rauw Alejandro.

Shakira y Bizarrap fueron tendencia en redes sociales

La canción entre Shakira y Bizarrap rompió un récord en la aplicación de música al convertirse en la más escuchada durante un solo día. Sessions #53 dominó los listados en varios países de habla hispana y también algunos en Europa, lo que la llevó a ocupar el primer lugar del top 50 global tras apenas 24 horas de haber sido lanzada.

“#1 DEL MUNDOOO @spotify GRACIAS A TODOSSSS, OTRO NÚMERO UNOOOO LPM!!!🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🌎🌎🌎🌎🌎VAMOS, GRACIAS @shakira 🇨🇴🇨🇴🇨🇴🌎🌎🌎”, escribió Bizarrap en su cuenta de Instagram.

“Gracias al increíble Bizarrap y a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado. Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada”, aseguró la colombiana en Twitter tras conocer este récord.

En sus primeras horas después del lanzamiento oficial, la canción de la artista colombiana y el productor argentino también llegó a ubicarse como la más escuchada en diferentes mercados de habla hispana como Argentina, Colombia, Chile y México, y logró llegar al top 10 en otros territorios internacionales de habla no inglesa como Suiza (en el puesto 7), Luxemburgo (5) y Malta (6).

Seguir leyendo: