El homenaje del satélite Mario al famoso personaje de Nintendo

Un satélite con nombre MARIO le rinde homenaje al persona con su frase más reconocida.

La importancia de Mario Bros en el mundo logró pasar la órbita de la Tierra y un satélite de la NASA aprovechó, que tiene su mismo nombre, para hacerle un homenaje en medio de su misión.

MARIO, que son las siglas en inglés de Measurement of Actuator Response and Impedance on Orbit, es el satélite que envió un mensaje referenciando al icónico personaje de Nintendo. Con el histórico “Its-a-me, Mario!”, confirmó que ya tiene comunicación con los operadores terrestres.

Este satélite pertenece a la Universidad de Michigan y es el CubeSats, un nanosatélite, número 150 que la NASA envía al espacio, siendo parte de un grupo de 4 dispositivos similares lanzados el pasado 29 de diciembre.

Te puede interesar:

Un satélite con nombre MARIO le rinde homenaje al persona con su frase más reconocida.

Qué hace MARIO en el espacio

Desde el Laboratorio de Exploración de Michigan, que pertenece a la universidad, aseguran que la misión principal de los cuatro satélites es “caracterizar el rendimiento de los actuadores piezoeléctricos” para monitoriar la salud en condiciones de órbita terrestre baja.

Sin embargo, esta es la mriada desde lo técnico, porque también los dispositivos hacen parte del programa CubeSat Launch Initiative, que busca “inspirar y desarrollar la próxima generación de científicos, ingenieros y tecnólogos”, por ese motivo ofrece oportunidades de investigación y desarrollo en estos espacios educativos, ya que otro de los satélites fue enviado por la Escuela Secundaria de Ciencias y Tecnología Thomas Jefferson.

Estos satélites son construidos a un costo bajo y mucho más pequeños que uno común, ya que suelen caber en una mano y pesar apenas 2 kilogramos, incluso MARIO tiene las dimensiones de una barra de pan de molde.

“Los satélites pequeños, como CubeSats, desempeñan un papel valioso en las investigaciones educativas, científicas y tecnológicas de la agencia, incluida la exploración planetaria, la observación de la Tierra y las ciencias fundamentales de la Tierra y el espacio”, dijo Bradley Smith, director de servicios de lanzamiento dentro de la Misión de Operaciones Espaciales.

Por lo que se convierten en una parte fundamental en el desarrollo de tecnologías cruciales para la NASA, como comunicaciones láser, comunicaciones de satélite a satélite y movimiento autónomo.

Te puede interesar:

Un satélite con nombre MARIO le rinde homenaje al persona con su frase más reconocida.

Cómo descargar el calendario de la NASA del año 2023

El documento es de acceso gratuito en la página web de la NASA sin previo acceso a una cuenta o registro especial como usuario en el sitio oficial de la institución estadounidense. Para poder descargarlo, las personas deberán seguir estos pasos:

- Ingresar a la página web de science.nasa.gov, donde se podrán ver una variedad de recursos audiovisuales como fotos y videos, además de la imagen del día y noticias espaciales.

- Hacer clic en la pestaña “Get Involved” y luego en la opción “Toolkits”.

- Dentro de este apartado se encontrará la opción de “Planning Guides”, a la que se debe hacer clic para encontrar el calendario del 2023 al igual que el de otros años desde el 2007 a la actualidad.

Cada uno de los calendarios disponibles en la web de la NASA tiene al menos dos versiones. La primera es la resolución para imprimir, que tiene más detalles en las imágenes y es ideal para grandes formatos, mientras que la baja resolución es para almacenamiento en dispositivos como smartphones y PCs.

Seguir leyendo: