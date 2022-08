Las 4 estafas más comunes en Tinder

Las estafas mas usuales en Tinder. Eset

Tinder cuenta actualmente con 75 millones de usuarios mensuales, 10 millones de suscriptores y más de 70 mil millones de “match” en 10 años de existencia , haciendo de la plataforma la más popular en su tipo a nivel mundial. Esto se traduce en un sin fin de personas que están expuestas a diferentes estafas mientras buscan su próxima pareja sentimental o sexual.

Según la empresa de ciberseguridad Eset, cuando los usuarios se sienten cómodos y seguros utilizando una aplicación, los cibercriminales aprovechan eso para colocar sus trampas y robar los datos y dinero de los usuarios.

Aunque cualquier aplicación y red social es susceptible de ser usada para cometer delitos cibernéticos, en esta ocasión infobae explica las estafas más comunes en Tinder.

Falso código de verificación en Tinder

Nunca se debe de recbir el código de verficiación de alguien mas en el celular personal. REUTERS/Akhtar Soomro/Illustration/File Photo

Este fraude consiste en que el usuario hace match con una supuesta persona con quien luego de hablar por un rato, esta le pide el favor el de recibir un código de verificación que le solicita Tinder, si se llega a abrir el mensaje, el delincuente tendrá acceso a las redes sociales de la víctima e incluso a sus cuentas bancarias , por lo que es muy peligroso atender este tipo de mensajes.

También puede ocurrir que el ladrón escriba desde una cuenta falsa ofreciendo y solicitando a la vez, una verificación de perfil para asegurarse de que se habla con alguien real y no que sea un caso de catfish.

Perfiles Falsos

Ya que se mencionaron los perfiles falsos en la modalidad de robo anterior, vale la pena exponer el caso de estafa más popular en esta aplicación. Como sería de suponer, el ladrón se crea un perfil ficticio usando fotos de personas muy atractivas sacadas de bancos de imágenes o de perfiles de reales, esto para incrementar las posibilidades de hacer match con potenciales víctimas.

Una vez se ha entablado una primera conversación con el usuario, se le invitará a continuar la interacción en WhatsApp u otra plataforma de mensajería donde comenzarán a extraerle datos personales que luego usarán para seguir embaucando. Se recomiendo tener precaución con perfiles cuyas fotografías sean sexualmente sugerentes ya que muy posiblemente se trate de un cibercriminal.

Catfish

Los autores de este tipo de engaños pueden llegar a mantener relaciones amorosas por internet con su vícitmas por varios años. (foto: TreceBits)

Esta forma de engaño por internet es la más conocida de todas, incluso tuvo su propio programa de televisión en el que se desenmascaraban impostores . Los autores de este tipo de mentiras no siempre están motivados por el dinero, pues pueden ser personas necesitadas de atención y compañía, o incluso presentar trastornos mentales.

Como la mayoría de los casos, el estafador se crea un cuenta falsa de tinder usando las fotos e información personal de otro usuario en la web, suele ser gente muy atractiva a la que se le roban las fotos de las redes sociales para estos cometidos.

Luego de tener ya un perfil en la aplicación, y cuentas en plataformas de mensajería y redes sociales que ayuden a soportar la mentira, el impostor comenzará a atraer usuarios incautos con los que puede llegar a sostener una relación virtual por meses o años.

Desde Eset se recomienda vincular el perfil de Tinder con las cuentas de Spotify e Instagram, e igualmente solo darle like a personas que hayan hecho lo mismo, con esto se tendrán más datos para comprobar que no sea una estafa.

Sextorsión

Nunca se debe hacer sexting con alquien que no sea de entera confianza

Las aplicaciones de citas se han prestado para que algunas personas decidan mantener sexo virtual con quienes han hecho match, les envían fotos sugerentes, sin ropa o haciendo cualquier otra cosa que genere atracción en el receptor . El inconveniente se presenta cuando la persona es amenazada y le exigen dinero a cambio de no viralizar el contenido que se haya enviado.

Tanto las aplicaciones de citas como las compañías de ciberseguridad recomiendan no practicar sexting con personas que no sean de entera confianza para evitar estas situaciones que pueden llegar a generar bastante estrés y angustia en la víctima. A través de Tinder no se pueden enviar este tipo de fotos o vídeos pero fuera de la aplicación sí, por eso se debe estar atento y prevenido a los pedidos del “match”.

