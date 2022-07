Falsas promesas de trabajo por WhatsApp, cómo identificarlas

Estafas por WhatsApp. (foto: El Comercio)

Dentro de una realidad digital, fomentada por el uso de dispositivos inteligentes, redes sociales, plataformas digitales, realidades aumentadas e inteligencia artificial, los usuarios han podido solventar gran parte de su vida diaria durante el confinamiento, ya que es por medio de estas herramientas las personas trabajan, estudian, se entretienen y comunican.

Sin embargo, ante el crecimiento inminente de usuarios activos en la red, los riesgos, también aumentan, como pasa ahora con las falsas ofertas de trabajo por WhatsApp, lo que podría resultar en un intento de estafa.

“¡Felicidades! Acabas de ser escogido para empezar trabajo online de medio tiempo (o tiempo completo), que te permitirá obtener un increíble salario sin salir de casa”, así suelen empezar estos mensajes de WhatsApp que llegan desde números desconocidos. Por muy tentadora que parezca la oferta, se trata de una nueva modalidad de estafa.

Derivado del incremento de las necesidades digitales dentro de la nueva normalidad, de acuerdo con We Are Social, Digital Report, existen dentro de América Latina nacional poco más de 455 millones de internautas, cifra que posiciona a Brasil, México, Argentina, Colombia y Perú los primeros cinco países latinoamericanos con la mayor cantidad de internautas.

Sin embargo, el alto número de usuarios activos dentro de la red se encuentran en constante riesgo de ser víctima de una estafa digital, ya que de acuerdo con lo señalado por el más reciente reporte de FortiGuard Labs para América Latina y el Caribe, países como México sufrió poco más de 80 mil millones de intentos de ciberataques solamente durante el primer trimestre de 2022, cifra que revela un riesgo en ciberseguridad superior en, al menos, un 50 por ciento con respecto al año anterior.

Esto motivó que ha llevado a los desolladores y usuarios a buscar nuevas y mejores herramientas para blindar su información personal y reducir riesgos al navegar en la red.

Ofertas de trabajo por WhatsApp, la nueva modalidad de estafa

WhatsApp se ha vuelto la plataforma de mensajería líder del mercado, con poco más de 2 mil millones de usuarios frente a los 700 millones de su rival Telegram, es por ello que resulta común que las empresas busquen generar un contacto por medio de esta plataforma para ofrecer alguna vacante laboral.

Esta acción pone en riesgo a los usuarios, ya que en los últimos días se ha vuelto viral una nueva modalidad de estafa, la cual consiste en recibir alguna oferta de empleo por medio de esta aplicación de mensajería. Es por ello que se ha comenzado a advertir a la ciudadanía, por si se recibe un mensaje de oferta sobre un trabajo al cual no se solicitó.

La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Unidad de Policía Cibernética, alertó sobre una vacante para formar parte del equipo de Amazon o de alguna otra empresa, bajo una propuesta “atractiva”, la cual incluye altos sueldo; sin embargo, se trata de un intento de robo de información y datos personales.

De acuerdo con lo que se ha señalado, el número del que proviene el mensaje no está verificado, por lo que no se puede relacionar directamente con la empresa, ya que WhatsApp advierte que las personas están comunicando con alguna compañía cuando se trata de un perfil Business, por lo que se recomienda el desconfiar de cualquier instancia sobre números no asociados y ofertas demasiado atractivas.

El conocer las nuevas modalidades de estafa que afectan a los usuarios, previene e informa a la comunidad, acto que ayuda a prevención y combate de riesgos de ciberseguridad, acciones necesarias dentro de una vida cada vez más digital.

