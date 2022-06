La lectura digital en América Latina: ventajas, actualidad de los ebooks e implementación en entidades educativas

Ebooks en la actualidad. (foto: Por Uma Boa Leitura)

Aunque los ebooks (libros electrónicos por su traducción al español) aún no están oficialmente disponibles para todas las asignaturas educativas, es solo cuestión de tiempo; o eso creen muchos porque varias escuelas y universidades se han ofrecido para utilizar la herramienta. Junto con otros avances tecnológicos, los libros electrónicos pueden facilitar la organización de las lecciones y el estudio.

Sin embargo, también hay muchas críticas al formato electrónico. En un mundo dominado por las pantallas, los jóvenes pueden verse afectados por esta influencia constante.

Además de ser llamativos los libros electrónicos pueden llegar a distraer en clase. ¿Qué es mejor?

La lectura digital es una práctica que cada día se extiende más, tanto en la población adulta como entre los lectores jóvenes. La comodidad y la portabilidad son dos de los factores que más influyen en la elección entre la lectura en papel y la digital o ebook.

Pero con la llegada de la lectura en pantalla también llega la ignorancia y la lectura superficial, según explican algunos expertos. Cada vez más, tanto los adultos como los estudiantes (escolares y universitarios) prestan menos atención a los detalles que con un libro físico.

Es por ello que Infobae ha hecho un análisis sobre la actualidad de los ebooks; tanto en las escuelas y universidades, como en el uso de estos libros electrónicos en la vida diaria de cualquier adulto.

Ventajas de los ebooks

Javier Montoya, profesor en la Facultad de Negocios de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) y redactor de 3 libros de ‘Las Mejores Prácticas de Marketing’ publicadas en la UPC en Lima, Perú, le contó a Infobae 10 ventajas que tienen los ebooks frente a los libros impresos en las universidades y también, en la vida cotidiana de los adultos:

- Disponibilidad inmediata: “sin esperas, sin moverte de casa”. Basta con un par de clicks para comprarlos, bajarlos y empezar a leer.

- Accesibilidad: fácil acceso no sólo al libro (a través de bibliotecas, buscadores de ebooks, librerías electrónicas, etc), sino también a su contenido, en el que se pueden hacer rápidas búsquedas.

- Gestión de contenidos: se pueden extraer párrafos, frases, diálogos y guardarlos automáticamente, así como los comentarios que se hagan “en el margen”.

- Interactividad: permiten enlazar y consultar con otros libros, “como por ejemplo diccionarios, sin salir de la página que estamos leyendo”.

- Fácil gestión de la biblioteca: archivar, catalogar y buscar un título se convierte en una tarea sencilla.

- Ligereza: dejar de lado el peso de tener varios libros en la espalda deja de ser una carga, con lo que mejora la salud. “Por ejemplo, en los colegios y universidades que se emplea esta tecnología ya no es necesario llevar una mochila con mil libros, los cuales perjudican seriamente la compostura de la espalda, creando hasta posibles hernias”, comenta Montoya.

- Durabilidad: “los ebooks no se empolvan, no se deterioran, no se doblan ni se arrugan”.

- Espacio: sólo ocupan sitio en la memoria de una computadora, celular, laptop o tablet, “y ya no en las paredes de nuestra casa”.

- Economía: el coste de un ebook puedes ser “hasta un 80 % menor que un libro impreso”.

- Ecología: la ausencia de papel impreso evita la tala de árboles.

Adolescente leyendo un libro electrónico. (foto: Freepik)

Los ebooks en la actualidad

Las nuevas generaciones de Kindle (Amazon) siguen triunfando y dominando el mercado a pesar de la aparición de otros lectores electrónicos como Kobo o la llegada de Apple o Google, que también cuentan con servicios de compra de libros electrónicos privados para leer en un dispositivo.

Los más populares son los de Amazon, pero no son los únicos que hay en el mercado.

En Perú, por ejemplo, los ebooks ya son una realidad en todas las universidades del país. Asimismo, algunos colegios están implementando esta tecnología para beneficiar el aprendizaje de los alumnos.

“El formato digital brinda una posibilidad efectiva de acceder al libro con mayor facilidad en lugares en los cuales no hay mucha producción editorial y no hay acceso sencillo a los libros. Soy un convencido de que las bibliotecas digitales son parte, no del futuro, sino del presente de las bibliotecas”, afirmó a Infobae Alejandro Neyra, exdirector de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP).

29-07-2021 Recurso Kindle POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AMAZON

Es válido saber que los ebooks se destacan por tener un precio bajo que no suele superar los USD$ 100 , facilitando que la tecnología sea implementada en instituciones educativas con dispositivos como Woxter, Energy System, Kobos o Tagus (en el caso de Perú).

Montoya mencionó que estos cuatro dispositivos, junto con Kindle, son los más populares del mercado, siendo este último el más usado en universidades peruanas, teniendo “prácticamente todas las mismas características”:

- Bajo peso y precio.

- Almacenamiento interno para miles de libros.

- Baterías capaces de durar un año o dos semanas sin cargar.

Ebooks. (foto: as.com)

Dónde se está leyendo más libros electrónicos en América Latina

Asimismo, un estudio elaborado en marzo de 2022 por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) reveló el ranking de lectura electrónica en América Latina. Según datos de la entidad, Argentina y Chile son los países que más leen con 5 ebooks por persona en promedio al año. Le siguen México (3,4), Colombia (2,7) y Perú (1,2).

El estudio también concluyó que Chile y Argentina son los países que más gastan en una mensualidad de elibraries. Les siguen Perú, México y Colombia.

Las cifras también detallan que las mujeres son quienes generalmente compran más ebooks. Un 58 % de las compradoras de Argentina son mujeres, 55 % en México y 53 % en Colombia. En Perú los hombres lideran con un 52 % de las compras.

En cuanto a la edad, los consumidores de ebooks suelen tener en promedio entre 30 y 40 años de edad. Excepto en Perú, donde los usuarios tienen entre 40-45 años de edad y en Argentina 45-50.

Hombre leyendo un ebook en un dispositivo. (foto: Androidphoria)

Las bibliotecas electrónicas se ganaron un lugar en el mundo

Asimismo, y adaptándose a los tiempos y complementando a los ebooks, aparecieron las elibraries (bibliotecas electrónicas), una especie de Spotify o Netflix desde el que los usuarios pueden obtener libros ilimitados a cambio de un precio mensual.

“Se han vuelto populares en los últimos años, pues cada vez son más los servicios y plataformas que brindan opciones adaptadas a las necesidades de los usuarios”, comenta Neyra. Por ejemplo, estos son algunas elibraries de algunos países en América Latina:

- Perú: PeruBooks.com y PeruBookstore.com

- Colombia: Bubok

- Argentina: ArgentinaBooks

- México: Rakuten Kobo

(foto: PeruBookstore.com)

Usar libros electrónicos en colegios

El debate sobre cuál de estos medios es mejor gira en torno a la dificultad de concentración y comprensión del texto. Claramente, emplear esta tecnología en universidades es, por lejos, una gran solución (por todas las ventajas que mencionó Montoya). Pero, el panorama no es igual en colegios.

Muchos estudios han intentado abordar estos problemas y resolver la controversia de emplear libros electrónicos o los medios impresos en escuelas. Sin embargo, la respuesta no es simple ni segura, ya que ambos medios tienen sus propias ventajas y desventajas.

Una menor haciendo una tarea con una tablet leyendo un libro electrónico. (foto: Gobierno del Perú)

Por ello, los expertos recomiendan implementar un modelo pedagógico mixto en el aula. Esto permitirá que los niños se adapten a la lectura en pantallas, aprovechando que con los libros impresos pueden retener contenidos más complejos.

“Una combinación de las metodologías tradicionales con los nuevos recursos tecnológicos podría favorecer el estudio en las aulas”, explica a Infobae Silvana Arditto, Psicóloga y docente en el Instituto San Ignacio de Loyola y el Colegio María Reina en Lima, Perú.

