Simon Rogers de Google News: la importancia de los datos y sentimientos en las elecciones de Colombia

Entrevista a Simon Rogers, Data Editor en Google News Lab

“El periodismo de datos se está convirtiendo en una parte clave de las redacciones”, aseguró Simon Rogers, editor de Datos en Google News Lab, en diálogo con Infobae. La conversació se centró en la importancia de que los periodistas cuenten con diferentes herramienta para comprender y procesar los grandes volúmenes de datos que se generan hoy en día.

En este contexto, analizó el uso de Google Trends, una herramienta que con base en registros del motor de búsqueda, muestra los términos y temas más buscados en determinados lugares y momentos. “Es una herramienta pública que todos pueden usar. Probable que sea la mayor herramienta de periodismo abierto disponible”, dijo Rogers, quien tiene una amplia experiencia en el periodismo.

Trabajó durante más de 11 años como editor en el diario británico The Guardian donde, entre otras cosas, configuró el blog de datos. Escribió el libro Facts are sacred (Los hechos son sagrados) y desde 2015 se desempeña en Google News, una unidad de negocios de la empresa que se focaliza en compartir conocimiento y herramientas para potenciar la industria de las noticias. Su área de expertise en particular es el periodismo de datos y la innovación en las redacciones.

Google Trends es abierto y gratuito

Uno de los puntos que mencionó durante la entrevista fue el lanzamiento de una plataforma que muestra tendencias abocada especialmente a las próximas elecciones presidenciales en Colombia, que se llevarán a cabo el 29 de mayo de 2022.

“Hemos lanzado una página que se actualiza en tiempo real las 24 horas del día, los 7 días de la semana, donde se puede ver lo que es tendencia en torno a las elecciones de Colombia. Se pueden ver los candidatos, las preguntas y los problemas que se están buscando”, subrayó.

Google generó sobre la base de Trends una versión con información vinculada a las búsquedas relacionadas a las elecciones presidenciales en Colombia

Los intereses durante las elecciones

Durante las elecciones crecen la búsquedas vinculadas a los candidatos así como los lugares donde se vota, o cómo hacerlo, por ejemplo.

Para demostrar el nivel de interés que genera este contenido en los usuarios estableció una comparativa con el clima, algo que siempre es bastante buscado en la web. Y en relación a esto dijo que en las últimas elecciones de Estados Unidos se registró un pico importante que incluso llegó a superar el interés por el clima.

“Si eres periodista y estás cubriendo las elecciones, los datos son tus amigos”, dijo. Y añadió: “Trends es realmente útil para tener una idea de cómo los problemas y los candidatos resuenan en la población, en tiempo real”.

Destacó la importancia de contextualizar la información que se obtiene de las búsquedas. Así, por ejemplo, dijo que probablemente las búsquedas que se ven en el sitio de Trends abocado a las elecciones y contenido relacionado será mucho más relevante para alguien que vive en Colombia o sigue esta temática de cerca que para alguien que no está en el tema.

De esta manera buscó ejemplificar como los datos en sí no bastan para hacer periodismo, sino que sirven como complemento. Son una herramienta a partir de la cual los periodistas pueden crear información. También destacó la importancia de reportear “El periodismo de datos es mejor todavía cuando se combinan datos con reportajes tradicionales”, concluyó.

Simon Rogers, Data Editor en Google News Lab

El detrás de escena de Google Trends

Simons explicó que una de las cosas más interesantes de Trends es el detrás de escena o lo que ocurre en el backend, es decir, la parte de la plataforma que el usuario final no ve y cuya función es acceder a la información que se solicita, a través de la interfaz, para luego devolver una repuesta.

El usuario ve el resultado de su búsqueda en pocos segundos, pero detrás de eso hay un desarrollo tecnológico que llevó años en construirse. Destacó el rol de los ingenieros que trabajan en este proyecto, así como el uso de machine learning que es lo que le permite al motor de búsqueda continuar aprendiendo y a Trends detectar aspectos más relevantes.

“En el backend, lo que hace Trends es categorizar todas esas búsquedas, y las geolocaliza y las búsquedas son anónimas”, explicó.

Y añadió que no sólo permite obtener las búsquedas per se sino el contenido relacionado. “Entonces si la gente está buscando información sobre un candidato en particular, se puede saber qué más están buscando. Y se pueden ver algunas cosas interesantes, respecto de la forma en que la gente consume entretenimiento o cuáles son los temas que les preocupan o lo que sea”, ejemplificó.

Consultado por la cantidad de datos que se procesan a diario dijo que no tienen el número total porque toman un fragmento de las búsquedas totales: “Tenemos una muestra de aproximadamente una quinta parte de todas las búsquedas, lo cual es mucho”, argumentó.

Las búsquedas y las emociones

“Los humanos somos criaturas muy emocionales. Puedes estar buscando información sobre la elección en un momento y al siguiente sobre un programa de televisión, o Kim Kardashian, o un disco, música que te gusta, o una canción que realmente te gusta o algo así y realmente depende de cómo te sientas en ese momento”, explicó Rogers.

Esta volatilidad en los intereses se ve reflejada en las búsquedas y por eso las tendencias varían de un momento a otro. Y sirven también para tener una ventana para entender un poco más sobre la complejidad humana.

“El conjunto de datos puede identificar cómo nos sentimos como humanos y especialmente en el momento en que acabamos de pasar por esta pandemia. En realidad, todavía estamos atravesando esta pandemia. En los EE. UU. murieron como un millón de personas, fue una cantidad increíble. Esto es algo muy emotivo para entender y los datos de Trends pueden darnos un poco de información sobre eso, los sentimientos de las personas y cómo cambian día a día”, concluyó el especialista.

Otras herramientas útiles para los periodistas

Pinpoint permite desgrabar audios y ofrece otras opciones para el trabajo online

Rogers destacó la utilidad que pueden tener las diferentes herramientas que hay para realizar gráficos que permiten visualizar datos. Sobre todo teniendo en cuenta que los gráficos dinámicos integran grandes volúmenes de información en una imagen visual, potente y concisa.

“Pinpoint es una gran herramienta para quienes tienen que lidiar con un gran volumen de conocimiento y datos”, dijo, en referencia a dicha plataforma que es parte de Google News y que integra una herramienta para desgrabar automáticamente audios, así como algunas facilidades para subir y compartir archivos para el trabajo en grupo.

Por otra parte, dijo que todavía las clásicas hojas de cálculo le resultan de utilidad para visualizar toda la información y organizar contenido. Finalmente, elogió el uso de herramientas online que permite convertir archivos en diferentes formatos, como de PDF a texto, por ejemplo.

