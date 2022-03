Así se puede usar la voz de TikTok como un narrador en videos propios

Narrador de voz en TikTok. (foto: tusexpertosapps.com)

TikTok permite grabar, editar y publicar videos muy fácilmente. Cualquier cosa que a un usuario se le ocurra puede volverse viral. Además, se tiene todo en un solo clic. Música y audio originales para acompañar las imágenes, los filtros y los efectos, los subtítulos e incluso el narrador, la voz en off de TikTok. Se llama texto a voz y es útil si no se quiere hablar en los videos y se prefiere una voz en off estilo ‘Loquendo’ leyendo lo que está escrito.

Y como todo en TikTok, es relativamente fácil convertir texto a voz para acompañar las publicaciones. Ya sea que se use TikTok en un iPhone o en un teléfono inteligente Android. En los vídeos se puede utilizar música y canciones propias o las que proporcione la plataforma. También puede agregar sonidos y efectos de sonido, todos los cuales vienen con una voz en off que explica el video o juega con una imagen. Puede ser su propia voz, normal o distorsionada, o la voz de TikTok. El único límite es la creatividad. Y el tiempo límite de la publicación.

Por curiosidad, el año pasado TikTok cambió su voz por una nueva. ¿Razón? La actriz de voz original demandó a la plataforma porque se usó para algo para lo que no fue contratada. Entonces, el propietario de TikTok, ByteDance, resolvió el problema cambiando la voz. A continuación, Infobae trae cómo agregarlo a un video.

Así se puede usar un texto a voz en los vídeos de TikTok

Hay que suponer que es usuario de TikTok y tiene instalada la aplicación oficial de Android o iOS. Por supuesto, es necesario registrarse como usuario. Es gratis y se puede usar las credenciales de Google o Facebook para acelerar el proceso. De esta forma no tendrá que recordar una nueva contraseña.

Una vez que la aplicación está abierta, puede ver las publicaciones de otras personas o crear sus propios videos. Para comenzar a grabar o editar una publicación, simplemente hay que hacer clic en el icono con el símbolo +. Está en la parte inferior de la pantalla del teléfono.

TikTok. (foto: iSenaCode)

Luego, el asistente de publicación da la opción de guardar el video en este momento exacto o cargar un video que haya capturado en el smartphone. También permite subir fotos. Una vez que se tiene el vídeo, ya se puede empezar a editarlo. Aquí es donde se pueden agregar cosas. Y lo que interesa es la voz de TikTok.

Para incluir una voz en off en su video, hay que hacer clic en Texto y luego ingresar el texto que desea agregar a su video. De forma predeterminada, esto agrega texto sobre la imagen. Entonces, para que el texto se lea con la voz de TikTok, se tendrá que hacer clic en el texto que queremos escuchar y luego seleccionar la opción Text-to-speech.

Text-to-speech en TikTok. (foto: marficom)

El último paso es Publicar. Cabe recordar que se puede ocultar el video para que solo el usuario propietario del mismo pueda verlo. Y una vez que se esté seguro de que le gusta cómo se ve, puede publicarlo para que todos en TikTok lo vean.

Otra opción es guardar el video como borrador y/o también se puede publicar el video y guardar la copia en el teléfono.

Dos cosas a tener en cuenta sobre las voces de TikTok:

1. Si se cambia el texto que se desea leer con voz en off, hay que volver a habilitar la función de texto a voz para leerlo en voz alta. El propio editor también lo recordará.

2. Y si no le gusta, se puede desactivar haciendo clic de nuevo en el texto y presionando en Deshacer.

SEGUIR LEYENDO