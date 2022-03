Convierten la mítica canción Californication de los Red Hot Chili Peppers en un videojuego

Videojuego de la canción Californication de los Red Hot Chili Peppers. (foto: UnoCero)

Todos los fanáticos del rock conocen a los Red Hot Chili Peppers, y aquellos que han vivido la llegada de los 2000 sin duda recordarán lo importante que les llevó su álbum de esos años, Californication, para volver a la cima después de un periodo experimental a mediados de los 90.

Con el mundo Gaming en auge como forma de entretenimiento, la banda de California pensó en lanzar un video musical en el año 2000 y fue una sorpresa, porque muchas personas han deseado que este mundo abierto sea un videojuego real. 22 años después de ese estreno, un fanático lo ha hecho realidad.

La canción Californication ya es un juego gratis para todo el mundo

Si conoce el video musical de Californication, creado por Jonathan Dayton y Valerie Faris, recordará que su propuesta era un videojuego de mundo abierto en el que cada miembro de los Red Hot Chili Peppers se abría paso en su respectivo camino hasta encontrarse en el mismo lugar.

Este mundo virtual está plagado de desafíos y peligros, pero si algo destaca es su calidad de imagen, en comparación con lo que SEGA Dreamcast fue capaz de hacer ese año.

Este video se convirtió en uno de los más exitosos del momento y es por eso que el desarrollador Miquel Camps Orteza decidió convertirlo en un videojuego que puedes descargar para computadora.

En la descripción de esta verdadera joya, Camps mencionó lo que inspiró a crear algo así de increíble: “¿Te acuerdas del video ‘Califonication’ de Red Hot Chili Peppers? ¡Tenía tantas ganas de jugar a ese juego! Es 2022 y no he visto a nadie hacerlo, así que me reté a mí mismo a crearlo. He seleccionado algunos momentos épicos del clip y los he convertido en siete niveles, cada uno con una mecánica de juego diferente”.

Según el desarrollador, siempre ha sido fanático del video de los California Red Hot Chili Peppers y ahora que tiene las herramientas y la capacidad para convertirlo en un videojuego, no ha dudado en cumplir su deseo.

Videojuego de Californication. (foto: Sopitas.com)

En qué consiste el juego y cómo descargarlo gratis

Con las modificaciones correspondientes para evitar problemas de derechos de autor, por lo que no incluye música original ni siquiera temas; y como ya fue destacado por Camps líneas arriba, el juego incluye 7 niveles inspirados en el diseño y desafíos de la obra original, así como la posibilidad de elegir personajes inspirados en la banda de California.

Ahora, después de leer esto, quizá desee jugar con Flea, Anthony, Chad y John. Sí, como se comentó anteriormente, este título se puede descargar absolutamente gratis en este enlace.

Aunque sí, como ocurre con cualquier programa descargado de Internet, no hay garantía de que el archivo sea seguro para su ordenador, aunque itch.io tiene su propio virus escáner y es generalmente seguro.

Videojuego de Californication. (foto: Sopitas.com)

Los 2 videojuegos que no debe perderse un fanático de Harry Potter

En todos estos años han salido múltiples videojuegos para muchas consolas y dispositivos inteligentes. Si bien algunos no han sido bien recibidos o tenido poco éxito, hay otros que se han ganado un lugar no solamente por estar basados en la saga.

1. Harry Potter y la Piedra Filosofal

Seguro muchos podrán recordar este título, pues probablemente los jugaron cuando eran cuando eran niños (fue estrenado en 2001), este título estuvo disponible para PlayStation, PC y más tarde en su remake para PS2, GameCube y Xbox.

Todo ocurre dentro del castillo de Hogwarts, y parecido a la película, el jugador debe pasar por diferentes lugares mientras se van aprendiendo nuevos hechizos y se lucha contras las fuerzas oscuras. Aún con gráficos bajos fue un éxito y sigue siendo uno de los mejores videojuegos de la saga.

(Foto: Harry Potter/Archivo)

2. Harry Potter y la Cámara Secreta

Tomó la misma fórmula que el juego de la Piedra Filosofal y la amplió; estuvo para Game Boy Advance, Game Boy Color, PC, Xbox, Gamecube y PS2. En este título resultaron novedosos los partidos de Quidditch.

SEGUIR LEYENDO