El exorbitante precio por el exclusivo Xbox diseñado por Gucci

El exclusivo paquete de Xbox y Gucci (Foto: Gucci/Xbox)

La famosa firma de moda italiana, Gucci, se unió a Microsoft para lanzar una edición especial del Xbox Series X con motivo de su 20 aniversario en la industria de los videojuegos.

La consola que incluirá dos controles inalámbricos así como un maletín especial para guardarlos y transportarlos fue revelado este 12 de noviembre. En las imágenes compartidas por Gucci en sus redes sociales se observa la conjunción de ambas marcas.

Aunque el paquete de edición limitada tiene los colores rojo, azul, amarillo, café y el diseño de la marca fashionista que resalta por sus líneas diagonales, el interior conserva el icónico verde de Xbox. Asimismo, en el dorso del transportador y la correa tienen grabado el nombre de la consola de Microsoft.

El paquete incluye dos controles inalámbricos (Foto: Gucci/Xbox)

Por si fuera poco, quienes adquieran la lujosa edición especial podrán disfrutar de algunos meses de Xbox Game Pass Ultimate, en el que podrán jugar cientos de títulos en los que se incluyen lanzamientos como Forza Horizon 5.

“En el año del centenario de la casa Gucci y Xbox se unen para celebrar sus respectivos aniversarios creando 100 consolas de Xbox Series X numerados”, escribió Gucci en su publicación.

Solo se producirán 100 unidades del lujoso paquete para aumentar su exclusividad. Para quienes el dinero no es una limitante para demostrar su gusto por los videojuegos y la alta moda tendrán que estar muy al pendiente.

El costo será de 10 mil dólares por paquete y estará disponible a partir del 17 de noviembre a través de la página oficial de Gucci. En algunos países como México se venderán algunas unidades en la tienda física, localizada en Polanco. Otros países que lo tendrán en venta en establecimientos físicos son Japón, Estados Unidos, China, Italia, Alemania e Inglaterra.

Exclusivo maletín de Gucci y Xbox (Foto: Gucci/Xbox)

De acuerdo con Gucci, el diseño de la consola se logró con láser y es una recreación del patrón original de la marca, el cual es reconocido desde la década de los 30. Las letras GG hacen referencia al nombre del diseñador Guccio Gucci, quien fundó la marca, así como de la frase “Good Game”.

Es de señalar que Gucci ha tenido varias colaboraciones dentro del mundo de los videojuegos. Algunas de sus aportaciones son: Gucci Ladybug, Gucci Conga Master, Gucci Grove, Gucci Mascara Hunt, Gucci Surf, Gucci Lips, GG Psycodelic y Gucci Bloom, todos son juegos son gratuitos y se pueden encontrar en su plataforma oficial: https://www.gucci.com/es/es/st/gucci-games.

Por otro lado, Xbox, por su celebración del 20 aniversario realizará un evento especial este 15 de noviembre con una transmisión digital para que sus fans de todo el mundo la puedan disfrutar.

Aunque no revelará juegos nuevos, la celebración tiene preparadas varias sorpresas que aún no han sido detalladas por la compañía.

Solo habrá 100 unidades (Foto: Gucci/Xbox)

“Esperamos que nos acompañes para celebrar los 20 años de historia de Xbox, seguiremos trabajando duro en el camino que tenemos por delante y durante los próximos 20 años”, dijo Microsoft.

Títulos que llegaron este noviembre al Xbox Game Pass

Como cada mes, se van liberando nuevos títulos, en este mes, llegó Age of Empires IV; Minecraft; Forza Horizon 5. Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition se lanzará el 18 de noviembre; Master Chief regresa con el lanzamiento el 8 de diciembre de Halo Infinite.

Asimismo, han ampliado los siguientes juegos: Minecraft: Caves & Cliffs Part 1, Sea of Thieves: A Pirate’s Life, State of Decay 2: Homecoming, Grounded: Hot and Hazy y la Temporada 8 de Halo: The Master Chief Collection.

SEGUIR LEYENDO: