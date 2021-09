Creadores de Pokémon Go eliminan un juego tras apenas un año de su lanzamiento

A pesar del reconocido éxito de Pokémon Go, la compañía hasta ahora no ha podido repetir lo sucedido usando nuevos juegos Foto: Sophia Kembowski/dpa

Los creadores de Pokémon Go, Niantic, han decidido cerrar por completo otro proyecto de realidad aumentada habiendo pasado apenas un año de su lanzamiento como acceso anticipado.

La noticia la dio a conocer la misma compañía en un comunicado oficial anunciando que ya no van a ofrecer soporte para el juego conocido como Catan: World Explorers, una versión adaptada a dispositivos móviles con realidad aumentada del juego de mesa de estrategia con el mismo nombre.

Este anuncio llega de sorpresa debido a que el juego en cuestión ni siquiera había alcanzado a recibir un lanzamiento completo oficial, pues fue en el mes de julio de 2020 que se inició la beta como acceso anticipado para que una serie de jugadores pudieran experimentar el juego antes que el resto de usuarios. Sin embargo, el proyecto no habría avanzado más allá de tales fases de experimentación.

Las mecánicas del juego involucraban detalles como la captura de territorios junto a la recolección y administración de recursos para poder conseguir más áreas en el mapa digital, elementos bastante similares a lo visto en el juego de mesa, aunque se mezclaban con características propias de los juegos previos de la compañía como la exploración de ubicaciones en la vida real.

Sobre la explicación para el cierre del juego habiendo pasado apenas un año de su lanzamiento como acceso abierto, la compañía no ofreció una razón explícita. No obstante, explicaron que los intentos por adaptar el juego de mesa a una experiencia multijugador en línea de realidad aumentada no surgieron como lo esperado. “Estamos muy orgullosos del juego que hicimos, sin embargo, nos complicamos un poco y nos alejamos un poco del juego original”, agregaron en el comunicado.

El plan original del juego incluía el uso de intercambios, cosechas y construcciones para que los jugadores tuvieran actividades constantes, además reiniciarían los tableros en todo el mundo cada mes para simular el inicio de una nueva partida del juego de mesa junto a labores adaptadas según las temporadas y estaciones del año.

Medios como The Verge se preguntan por este aparente fracaso de Niantic tras el incomparable éxito que ha tenido Pokémon Go desde su salida y que se ha mantenido aún hoy en día a pesar de diversos problemas que surgieron tras la llegada de la pandemia a todas las naciones en el mundo. La compañía ya ha realizado proyectos similares, aunque ninguno ha tenido tal acogida, como fue el caso previo de Harry Potter: Wizards Unite, que fue considerado como el mismo juego de Pokémon con apariencia del reconocido mago.

Niantic no es la única empresa que ha intentado nuevamente encontrar el éxito mediante experiencias de realidad aumentada, Microsoft también se unió mediante la creación de Minecraft Earth. Este proyecto en particular quería plasmar una estructura de mundos similar a la del famoso juego de Mojang y hasta se vendieron juguetes para interactuar con el juego, pero su servicio también se dio por finalizado en este año el pasado 30 de junio.

Como parte del anuncio, Niantic aclaró que muy pronto eliminará la aplicación de las tiendas digitales en las que había estado disponible hasta ahora y también cerrará por completo las compras y transacciones de dinero real dentro del juego. En cuanto a los usuarios actualmente activos, advirtieron que incluirán beneficios para que usen por las últimas semanas que quedan antes del 18 de noviembre, día en que aclararon que cerrarán completamente el servicio.

