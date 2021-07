Google presuntamente admitió que graba y escucha a sus usuarios a través del Asistente

Google supuestamente usaría su Asistente Virtual para espiar a sus usuarios (Foto: REUTERS/Charles Platiau/Archivo)

El secreto a voces de que Google grababa conversaciones de sus usuarios se confirmó. Resulta que a través del medio India Today la empresa admitió que en algunas ocasiones graba y escucha breves pláticas a través del Asistente virtual.

De acuerdo con el medio, los representantes de Google dijeron al Comité Parlamentario Permanente de Tecnología de la Información de ese país que sus empleados escuchan algunas grabaciones de los usuarios con el Asistente de Google.

Lo anterior confirma por primera vez lo que antes era un cuento a voces, es decir, que la compañía tecnológica escucha parte de las conversaciones de sus usuarios sin necesidad de que el usuario active al Asistente con la palabra “Ok Google”.

Fuentes del medio señalaron que a pregunta expresa del diputado de BJP, Nishikant Dubey, el equipo de Google admitió que a veces el Asistente de Google graba audios en un teléfono inteligente o bocina inteligente, incluso cuando un usuario no ha activado la Inteligencia Artificial (IA).

El asistente de Google se activa diciendo "Ok Google" o "Hola Google" (Foto: EuropaPress)

En defensa, el equipo de Google dijo al parlamento indio que no escucha información sensible y que la compañía solo ha grabado y escuchado conversaciones generales, sin embargo, no detallaron cómo hacen la distinción entre una y otra.

Por otro lado, se recordó que los usuarios siempre tienen disponible la opción de revisar su actividad de audio y usar la opción de eliminar cualquier conversación que el Asistente de Google tenga guardado, ya sea accidental o deliberadamente.

No obstante, en 2019, la empresa señaló que ocasionalmente sus empleados escuchaban grabaciones realizadas con el asistente virtual, las cuales eran cerca de un 0.2%, después de que el usuario optara por la Actividad de Voz y Audio (VAA por sus siglas en inglés), mientras se configuraba el Asistente de Google.

Las grabaciones serían para mejorar el servicio de idioma (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

“Tomamos una serie de precauciones para proteger los datos durante el proceso de revisión humana: los fragmentos de audio nunca se asocian con ninguna cuenta de usuario y los expertos en idiomas solo escuchan un pequeño conjunto de consultas (alrededor del 0,2% de todos los fragmentos de audio de los usuarios), solo de usuarios con VAA activado “, señaló Google en ese momento”, apuntó en ese entonces Google.

Según los miembros del panel, las grabaciones representan una proporción minúscula de conversaciones que tiene el Asistente de Google con los usuarios y que son escuchadas solamente con fines de mejoramiento del sistema.

Las grabaciones se usan para que “los expertos en idiomas puedan escuchar y transcribir datos de audio del Asistente de Google para ayudar a mejorar la tecnología del habla en diferentes idiomas”.

En casi todo el mundo es usado Google (Foto: EuropaPress)

Google responde

Ante los señalamientos del parlamento indio, la compañía dijo a través del medio Android Authority que dicha audiencia fue a puerta cerrada, por lo que son fuentes no identificadas las que han sido citadas y subrayaron que el Asistente solo se activa cuando el usuario dice “Ok Google”.

“En modo de espera, el dispositivo procesa fragmentos cortos de audio (unos segundos) para detectar una activación, como cuando dices Hola Google. Si no se detecta ninguna activación, esos fragmentos de audio no se enviarán ni se guardarán en Google”, señalaron.

Apuntaron que incluso después de la palabra de activación el Asistente puede tardar unos segundos en captar la solicitud de forma adecuada, no obstante, no señalaron nada sobre el hecho de que algunos trabajadores puedan acceder a escuchar las conversaciones entre el usuario y el Asistente virtual.

SEGUIR LEYENDO:

<br/>