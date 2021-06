Windows 11: con qué requisitos debe cumplir tu computadora para descargar esta nueva versión

Microsoft presentó Windows 11

Microsoft presentó su nuevo sistema operativo Windows 11, que se podrá descargar sin cargo a partir de fin de año. El tema es que para poder bajar esta versión es necesario que los equipos cumplan con algunos requisitos de hardware que son más exigentes de lo que muchos esperaban.

Windows 11 solicita que se cuenta con un procesador de 2 o más núcleos de 1 GHz o más, que sea de 64 bits compatible o sistema en un chip (SoC). En cuanto al almacenamiento debe tener un mínimo de 64 GB libres y la memoria RAM debe ser de 4 GB en adelante.

La tarjeta gráfica debe ser compatible con DirectX 12 en adelante, y con el controlador WDDM 2.0. Es necesario, además, tener una computadora con UEFI, y compatible con Secure Boot. También será necesario un monitor de alta definición, con resolución de 720 píxeles, que supere un tamaño de diagonal de 9 pulgadas. A su vez se necesitará contar con un Módulo de plataforma segura 2.0 o TPM 2.0, tal como se menciona en el sitio oficial.

Cabe señalar que se puede descargar la Microsoft PC Health Check desde la web de Microsoft para verificar si el equipo es compatible con la nueva actualización. Para bajarla hay que ingresar aquí Una vez que se descarga el instalador, aparecerán los términos y condiciones y, si se aceptan, luego se presiona “Instalar” y se descarga.

La herramienta gratuita de Microsoft PC Health Check permite saber si el equipo es compatible o no con Windows 11

Una vez que se haya instalado el programa, al abrirlo se verá una ventana con la siguiente leyenda: “Presentamos Windows 11″, y a continuación un botón que dice “Comprobar ahora” que se debe presionar para que el sistema analice, en pocos segundos, si el equipo está preparado para recibir, cuando esté disponible, la actualización o no.

Si te indica que es compatible sólo resta esperar la nueva versión cuando esté lista para descarga hacia fines de año. Si no es compatible no te indica qué requisito le falta sólo se lee una leyenda indicando que no puede ejecutar Windows 11.

En caso de que no sea compatible se verá el siguiente mensaje

Es posible que en algunos casos el motivo por el cuál el equipo no es compatible es por el TPM, que es una tecnología de seguridad que está presente en prácticamente todos los equipos que tienen unos 5 años de antigüedad. Hay que tener en cuenta que no todos los tienen activo o bien tienen una versión que no es la 2.0 que es la que pide Microsoft.

Para saber si tienes activo el TPM tienes que tipear “seguridad del dispositivo” en el menú de inicio de Windows. Si cuentas con TPM, verás la opción Procesador de seguridad. Debes hacer clic para ver los detalles y así podrás saber con qué versión cuentas.

Si bien entre los requisitos mínimos para instalar Windows 11 está tener TPM 2.O tb se admitirán los TPM de 1.2 en adelante, siempre y cuando tenga todos los otros requisitos mencionados previamente. En los casos en los cuales se cumplan con ciertos requisitos que forman parte del “soft floor” como se menciona en el sitio oficial, se mencionará que la actualización no está recomendada.

Detalles del procesador de seguridad para verificar el TPM

Si en lugar de ver ese mensaje dice “Seguridad de hardware estándar no admitida”, entonces el TPM no está activo o bien el CPU no tiene el chip. Si no está activado podrías activarlo desde la BIOS. Para acceder a esta opción hay que reiniciar el equipo y antes de que inicie Windows presionar la tecla DEL o SUPR. Una vez en el BIOS hay que ir a seguridad y activar el TPM. La forma de hacerlo varía según la marca del equipo, así que se sugiere ir a la página de soporte del fabricante para hacerlo.

Una vez que se active el TPM habría que volver a pasar la herramienta de comprobación de compatibilidad para ver si así se resolvió. Si no se resolvió puede deberse a que falte cumplir con alguno de los otros requisitos mencionados previamente.

Las mejoras que llegan de la mano de Windows 11

Windows 11 supuso un rediseño del sistema operativo, enfocado a la productividad. Integra un nuevo menú de Inicio y un botón de Inicio optimizado, ambos en la barra de tareas. El menú cambió de posición y ahora está ubicado en la parte central de la pantalla, y ya no en el margen inferior izquierdo.

Como novedad en Windows 11, se presentó Snap Layouts, Snap Groups y Desktops para potenciar el multitasking. Otra novedad que llega de la mano de Windows 11, es Chat de Microsoft Teams, que ahora estará integrado en la barra de tareas. A su vez, Microsoft Store incluirá apps de Android por primera vez. Estarán disponibles para su descarga, desde Amazon Appstore, hacia finales de año.

La compañía informó que la próxima semana liberará la primera edición Build Windows 11 en su programa Windows Insider. La actualización gratuita para consumidores empezará a desplegarse a finales de año para equipos con Windows 10 compatibles, y también estará disponible en los dispositivos nuevos.

SEGUIR LEYENDO: