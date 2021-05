¿De quién es la voz de Alexa, el asistente de Amazon?

Amazon ha presentado controles de privacidad adicionales para su asistente digital Alexa, con los que los usuarios pueden gestionar su experiencia a través de distintos comandos de voz dirigidos al asistente. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AMAZON

El asistente virtual Alexa de Amazon tiene una voz femenina que, tal como funciona con Siri o Google, forma parte de la vida cotidiana de millones de usuarios en el mundo. Pero, ¿quién es? Detrás de ese tono cálido y familiar, hay una humana que fue grabada para luego ser analizada y reproducida algorítmicamente.

Si bien la compañía nunca antes había revelado su identidad, el periodista y escritor Brad Stone, autor del libro editado en 2013 “The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon” (”La tienda de todo: Jeff Bezos y la era de Amazon”), entre otros, ha señalado que encontró quién está detrás de Alexa. Se trata de Nina Rolle, una locutora que vive en Boulder, Colorado, Estados Unidos.

Esta afirmación se encuentra en el próximo libro de Stone, uno más sobre el gigante tecnológico, que se llamará “Amazon Unbound”, y un extracto ha sido publicado por la revista de tecnología Wired. Ni Amazon ni Rolle han confirmado o negado las información de Stone. Según el periodista, se ha basado en conversaciones con la comunidad de locutores profesionales que trabajan con la industria tecnológica.

Nina Rolle es una locutora que vive en Boulder, Colorado, Estados Unidos, y según el periodista Brad Stone es la voz del asistente de Amazon, Alexa (ninarolle.com)

Según el periodista que hizo el hallazgo, así ha sido el proceso de selección de la voz de Alexa: el entonces ejecutivo de Amazon, Greg Hart y sus colegas pasaron meses revisando las grabaciones de varios candidatos que GM Voices, una compañía líder en producción de voces para apps, GPS y otros servicios, les brindó.

Presentaron las mejores selecciones al CEO de Amazon, Bezos. El equipo de la compañía clasificó los mejores, pidió muestras adicionales y finalmente tomó la decisión. Amazon nunca ha revelado el nombre de la artista de la voz detrás de Alexa.

“Descubrí su identidad después de sondear a la comunidad de locutores profesionales: la cantante y actriz de doblaje con sede en Boulder, Colorado, Nina Rolle. Su sitio web profesional contiene enlaces a anuncios de radio antiguos de productos como el jugo de manzana de Mott y el Volkswagen Passat, y el timbre cálido de la voz de Alexa es inconfundible. Rolle dijo que no se le permitió hablar conmigo cuando la llamé por teléfono en febrero de 2021. Cuando le pedí a Amazon que hablara con ella, se negaron”, escribió el periodista.

Siri, otra voz que ya es un clásico

La locutora original detrás de Siri, el asistente de Apple, es Susan Bennett (Foto: Apple)

A partir de este año, no es la voz femenina por defecto del asistente de Apple la única opción, ya que con la actualización del sistema operativo iOS 14.5, se podrá cambiar por una voz masculina, en un gesto a favor de “la diversidad y la inclusión”, según la compañía.

La locutora original detrás de Siri, Susan Bennett reveló la identidad del asistente en 2013 (luego de ver un artículo de The Verge que contaba acerca del proceso detrás de la creación de voces sintetizadas). “Fui conservadora al respecto durante mucho tiempo, luego salió el video de Verge...Y parece que todos estaban pidiendo descubrir quién es la verdadera voz detrás de Siri, así que pensé, bueno , ya sabes, ¿qué diablos? Este es el momento “, dijo a CNN.

La creación de una voz sintética comienza con muestras de audio reales, pero luego, esos datos se cuantifican exhaustivamente y se remasterizan. Pero si se escucha, por ejemplo, los demos de la locutora de Amazon en su sitio es posible detectar su verdadera voz y entender cómo cambian las voces, y se sintetizan, convirtiéndolas en algo así como robots.

