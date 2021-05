“Oh, My Git!” un videojuego para aprender a programar de forma colaborativa

Git es un software que sirve como sistema de control de versiones de código abierto y gratuito. Reúne proyectos que son trabajados por varios programadores, siendo una herramienta clave de la programación para el trabajo en equipo. Para entender mejor su funcionamiento, Prototype Fund, un programa del Ministerio alemán de Educación, ha creado “ Oh My Git!”, un videojuego para aprender cómo programar de forma colaborativa.

Dirigido a principiantes (también es posible saltar niveles) introduce al usuario, de manera interactiva, en el funcionamiento de los principales comandos de Git (como clonar, fusionar o ramificar). “Oh my git!” es un juego de código abierto y su objetivo es desarrollar la intuición para operaciones como “fusionar” o “reajustar” ramas.

Los jugadores son guiados a través de las características de Git. Cada nivel tiene una pequeña historia e invita a resolver problemas o ayudar a otros. El juego permite realizar tareas mediante, por ejemplo, el uso de cartas (que muestran el nombre del comando, con una descripción e ícono explicativo). que el usuario deberá arrastrar a la parte principal de la pantalla.

Está disponible para los principales sistemas operativos en itch.io y ya ha sido descargado más de 2.000 veces, informa el sitio del proyecto. Fue desarrollado por Bleeptrack y Blinry, un dúo de programadores de Alemania, que ha trabajado en numerosos proyectos de software y juegos. Actualmente no existe una versión web de Oh My Git, pero hay ejecutables descargables para Linux, Windows y macOS.

El juego se centra en principiantes pero también ens jugadores más avanzados, que aprenderán nuevos trucos útiles sobre Git, y podrán abrir repositorios preparados en el modo sandbox para demostrar determinadas situaciones. También es posible construir niveles propios. Para eso es posible encontrar un tutorial en el juego sobre esto.

Es interesante que el videojuego permite ver de forma didáctica (teniendo en cuenta que estos sistemas no se destacan por ser muy intuitivos, para un público con pocos conocimientos previos) cada comando Git cuando el usuario los ejecuta. Así, expone el funcionamiento del repositorio respecto de la secuencia de eventos, mostrando cómo afectan al archivo del trabajo en colaboración en el juego.

La idea del juego nació al darse el dúp de desarrolladores que no existía ningún juego que permitiera a las personas aprender y probar Git en profundidad. Comenzaron a trabajar en el videojuego en 2020 y se postularon al Prototype Fund, un programa de financiación de código abierto del Ministerio de Educación e Investigación de Alemania. Fueron seleccionados entre una docena de otros proyectos para recibir financiación durante seis meses.

El prototipo terminado fue lanzado en febrero de 2021. Desarrollar el juego como código abierto desde el principio permitió a personas interesadas, inclusive, contribuir con sus ideas, corregir errores y mejorar el contenido.

Después de que la financiación de Prototype Fund finalizara en febrero de 2021, Bleeptrack y Blinry ahora están buscando nuevas fuentes de financiación y socios. También siempre están interesados en recibir comentarios sobre el juego, de personas que quieren aprender Git y de personas que podrían estar interesadas en usarlo para enseñar a otros.

Git nació en 2005 y fue creado por Linus Torvalds (el creador de Linux) como herramienta para facilitar el desarrollo colaborativo de software. Desde hace 16 años, han aparecido muchas plataformas, populres en en el mundo del desarrollo, como GitHub o GitLab, que hacem posible su uso online.

