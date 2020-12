Twitter reactivará el programa de verificación de cuentas

En la imagen, el logo de Twitter. EFE/Andrew Gombert/Archivo

Hace un par de semanas, Twitter anunció los planes para retomar el programa de verificación pública en 2021 y ahora ofreció más detalles respecto de cuáles serán los criteros que se tendrán en cuenta para otorgar a los perfiles la insignia azul.

El nuevo proceso de verificación comenzará el 20 de enero de 2021, que es también cuando se empezará a eliminar automáticamente la insignia de verificación de las cuentas inactivas e incompletas. Se define como cuenta completa aquella que tiene todo lo siguiente: ya sea una dirección de correo electrónico verificada o un número de teléfono; una imagen de perfil y un nombre para mostrar.

“ Si tu cuenta corre el riesgo de perder su insignia de verificación, recibirás un correo electrónico automatizado y una notificación en la aplicación, la cual te informará de los cambios necesarios para evitar la eliminación automática de la insignia azul de verificación . Siempre y cuando realices esos cambios antes del 20 de enero de 2021, tu cuenta no perderá su insignia. No planeamos eliminar automáticamente la insignia de verificación de las cuentas inactivas de personas que ya no están con nosotros, y estamos trabajando para crear una forma de conmemorar estas cuentas en 2021″, se destaca en el comunicado oficial.

También se podrá eliminar la verificación de las cuentas que violen de manera grave las Reglas de Twitter. “Continuaremos evaluando dichas cuentas caso por caso y realizaremos mejoras en 2021 en la relación entre el cumplimiento de nuestras reglas y la verificación”, se menciona en el blog oficial.

Los requisitos para solicitar la verificación de la cuenta

La insignia azul de verificación en Twitter sirve para confirmar la autenticidad de las cuentas de interés público. Para recibir esta verificación, la cuenta debe ser considerada importante y estar activa.

Importante

La red social considera importante a un perfil cuando está asociado con una persona, entidad, gobierno o marca reconocida de manera destacada. Hay diferentes categorías y criterios mencionados en el anuncio oficial y que se reproducen a continuación.

Gobierno

En este sentido se consideran cuentas importantes los perfiles de gobiernos, funcionarios, en algunos casos candidatos a cargos públicos. Para ser elegible, debe haber una mención pública a la cuenta en un sitio o publicación oficial de gobierno o de un partido, o varias menciones en los medios de comunicación. Twitter también puede confirmar de forma independiente esta vinculación admisible a través de un alcance directo.

También son elegibles cuentas oficiales de servicios públicos y otros servicios, voceros oficiales, así como personas en posiciones de liderazgo público.

Empresas, marcas y organizaciones sin fines de lucro

Se puede solicitar la verificación para este tipo de entidades, así como para sus líderes y otros ejecutivos destacados. Debe tener un número de seguidores entre el 0,1 % de las cuentas activas con más seguidores en el mismo país. Además deben contar con presencia en índices públicos , que incluyen, entre otros, Google Trends, bolsas de valores públicas, Wikipedia (incluidas múltiples referencias a fuentes externas no afiliadas) y bases de datos como Charity Navigator; así como tres o más menciones destacadas dentro de los 6 meses anteriores a la solicitud en medios de noticias que cumplan con los criterios de Noticias.

Noticias

Puede verificarse cualquier cuenta oficial de organizaciones de noticias que reúnen los requisitos, así como las cuentas individuales de periodistas empleados por organizaciones también aptas, si la cuenta es pública (no tiene Tweets protegidos) y se refiere directamente al nombre y URL oficial de la organización apta y, cumple, de otra manera, los criterios establecidos en esta política.

Las organizaciones elegibles incluyen periódicos; revistas; canales, estaciones y programas de noticias de radiodifusión, cable, satélite y transmisión en directo de televisión y radio; editores de noticias digitales; podcasts; y medios similares, y deben cumplir con estándares profesionales reconocidos para el periodismo, como los establecidos por la Sociedad de Periodistas Profesionales, la Organización de estándares de prensa independiente y la Federación Internacional de Periodistas, o deben haberse comprometido con el Código de principios de la Red Internacional de Verificación de Datos.

Los periodistas independientes o autónomos pueden ser verificados si pueden proporcionar al menos 3 líneas de autor / créditos en publicaciones elegibles publicadas dentro de los 6 meses anteriores a la solicitud.

Entretenimiento

Pueden verificarse las cuentas de las principales empresas de entretenimiento, como estudios de cine, cadenas de televisión y entidades musicales. Las cuentas oficiales de producciones asociadas con estas entidades, como películas, eventos y festivales o programas de televisión, pueden verificarse si: la conexión con una organización verificada es clara en el perfil de la cuenta; y el sitio web asociado con la producción o entidad, o fuente pública oficial similar, incluye un enlace al perfil.

Se pueden verificar las cuentas individuales de artistas, intérpretes o ejecutantes, directores y otros artistas en roles similares en presentaciones públicas y que están asociados con dichas entidades o sus producciones si el sitio web asociado con una entidad verificada, o fuente pública oficial similar, incluye un enlace al perfil; y tienen 5 créditos de producción en su perfil IMDB, o cuenta con tres o más referencias destacadas dentro de los 6 meses anteriores a la solicitud en medios de noticias que cumplan con los criterios de noticias indicados anteriormente.

Deportes

Cuentas de ligas deportivas profesionales, equipos, deportistas inscritos y entrenadores que figuran en el sitio web oficial del equipo o en servicios de datos deportivos, al igual que las cuentas de los deportistas que participan en competencias mundiales como los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

También se pueden verificar las páginas oficiales de equipos de clubes y equipos colegiados. No se verifican a los deportistas aficionados que compiten a nivel universitario (o inferior) o en ligas menores oficiales a menos que cumplan con los criterios de verificación de personas influyentes que se indican a continuación.

Activistas, organizadores y otras personas influyentes

Fuera de las categorías profesionales definidas anteriormente, se puede verificar a las personas que utilizan Twitter de manera eficaz para generar conciencia, compartir información y movilizar a los miembros de la comunidad en torno a una causa, para generar un cambio socioeconómico, político o cultural, o para incentivar a la comunidad de otra manera.

Las cuentas de dichas personas y otros que no cumplan los criterios específicos de las categorías anteriores pueden ser verificadas si demuestran el uso constante de Twitter en los seis meses anteriores a la solicitud y en general, aceptan las Reglas de Twitter; no publican principalmente contenido con la intención de acosar, avergonzar o insultar a un individuo o grupo, especialmente por motivos de raza, etnia, origen nacional, orientación sexual, identidad de género, afiliación religiosa, edad, discapacidad, condición médica o genética, etc ; y cumplen los criterios generales de notoriedad que estipula la red social en relación a números de seguidores, entre otras cuestiones mencionadas aquí.

Activa

La cuenta debe estar activa y contar con un historial de cumplimiento de las Reglas de Twitter. Esto significa que tiene que tener un nombre de perfil, biografía e imágenes de perfil y banner; debe haberse iniciado sesión en la cuenta en los últimos seis meses; tener una dirección de correo electrónico o un número de teléfono confirmados; y el perfil no debe haber tenido un bloqueo de 12 horas o 7 días por violar las Reglas de Twitter en los últimos seis meses (excluidas las apelaciones exitosas).

Cómo solicitar la verificación en 2021

La aplicación para solicitar la verificación en 2021 estará disponible en la página Configuración de la cuenta, tanto en la web como en la aplicación a partir del 21 de enero de año próximo. Se le pedirá a los solicitantes que seleccionen una categoría para su estado verificado y que confirmen su identidad a través de enlaces y otros materiales de apoyo. La red social utilizará un proceso de revisión que incluirá un sistema automatizado así como el trabajo de seres humanos.

