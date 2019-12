Las películas también generaron conversación. Indudablemente, la que más impacto tuvo en la población mundial fue la enfocada en los superhéroes de Marvel, Avengers: Endgame. Después, se ubicó una de las más entrañables, Toy Story 4, mientras que en la siguiente posición estuvo Joker, la cual se estrenó en el tramo final del año. En la cuarta y quinta posición estuvieron Spider-Man: Far From Home y The Lion King, respectivamente.