"Lo primero que hago cuando me levanto a la mañana es colocarme la cámara, me cambio la vida", dijo durante la entrevista. Y continuó: "A veces me pasa de quedarme dormida con la cámara porque me encantan los libros y la uso de noche para que me traduzca a audio los textos del colegio y las novelas que leo, de hecho lo primero que hice cuando obtuve la cámara fue ir a una librería; quería comprarme todo".