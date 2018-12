Esta apreciación de Valenzuela implica que aun cuando no haya, o no se puedan probar, efectos directos de las noticias falsas, esto no significa que las mismas no tengan consecuencias sociales negativas. Daniel Kreiss, profesor de la University of North Carolina en los Estados Unidos, afirma que la desinformación es "claramente corrosiva para la democracia, y hay muchas formas de participación diseñadas para silenciar a los otros, especialmente online".