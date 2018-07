Yo ya soy capaz de tomar un texto, una foto, un video y entenderlas. Saber quién hay, cuál es, cuál es la expresión de la cara de una persona, si está contento, si está enojado,entonces aparecen una serie de aplicaciones, entre ellas

Watson y 20 mil más, donde yo tomo esa data no estructurada y puedo empezar a aber quién eres tú. No cuándo viniste la última vez, ni qué hiciste ni qué compraste, sino qué te está pasando hoy, qué escribiste en Facebook, WhatsApp, cuál fue la cara que tuviste cuando tuviste una interacción en el sitio donde yo estoy, en mi negocio. Entonces yo empiezo a tener una cantidad de análisis sobre las personas, o los negocios que me da una serie de insights para tener un negocio mucho más productivo. Entonces, hoy todas las empresas que no se muevan a saber quiénes son sus realmente sus clientes están destinadas a desaparecer.