Medios ingleses revelaron que el acuerdo que firmó el príncipe Andrés fue por más de USD 10 millones

El príncipe Andrés, de 61 años, evitó ir a juicio al resolver la demanda de abuso sexual en su contra presentada por Virginia Giuffre con un acuerdo económico extrajudicial que, de acuerdo a medios británicos, ascendió a, al menos, £ 7,5 millones, alrededor de USD 10 millones.

Los documentos judiciales presentados en Nueva York revelaron que el duque de York prometió hacer una “donación sustancial” a la organización benéfica de Giuffre que lo acusó de haberla agredido sexualmente cuando era menor de edad y era manejada por Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell; declarada culpable de cargos que incluyen tráfico sexual.

En un escrito dirigido al juez Lewis A.Kaplan, los abogados del hijo de la reina Isabel II le piden que “suspenda todos los plazos” del juicio. El magistrado ahora tiene la potestad de archivar el caso, así como de mantener en secreto los términos del acuerdo extrajudicial.

Si bien aún no se conoce la cifra que acordó pagar el príncipe para evitar ir a juicio, medios británicos sugirieron que Andrés destinará parte de los 18 millones de dólares que recibió de la venta de su chalet en Suiza para cerrar el acuerdo económico con Giuffre. Una fuente del palacio dijo al tabloide Daily Mail que se cree que el duque arregló por USD 10 millones.

Sin embargo, el diario The Telegraph entiende que el monto total que se destinará a Guiffre, quien fue traficada por el pedófilo Jeffrey Epstein, es más de £ 12 millones.

La reina Isabel II ya pagó de forma privada la lucha legal del duque de York por millones de libras y ahora financiará en parte el acuerdo para permitir que su hijo, y toda la familia real, pongan fin al caso que había amenazado con eclipsarla en el año del Jubileo de Platino.

El diario señala que las negociaciones sobre el acuerdo duraron al menos 10 días, y el equipo del duque cambió de rumbo cuando la fecha de su declaración, que lo habría expuesto bajo juramento al escrutinio por parte del equipo legal de Guiffre, se fijó para el 10 de marzo.

Los expertos reales afirman que “muy poco probable” que Andrés vuelva a la vida pública.

El pasado enero, Isabel II retiró a su hijo de sus títulos militares y organizaciones benéficas a raíz de la grave denuncia en su contra. También fue despojado de su tratamiento de Alteza Real, al igual que el príncipe Harry cuando renunció a su cargo oficial en la familia real.

“El duque de York continuará sin ejercer ninguna función pública y defenderá su caso judicial como ciudadano privado”, anunció el Palacio de Buckingham el mes pasado.

El periodista Omid Scobie aseguró que el acuerdo no cambiará la situación de Andrés en la familia real. “Los honores de los que fue despojado no serán devueltos y todavía tiene prohibido usar su tratamiento real. Sin embargo, queda por ver si la institución desempeñará algún papel para ayudarlo a rehabilitar su imagen”.

El Palacio de Buckingham se negó a comentar sobre el acuerdo judicial del duque.

Andrés, el segundo hijo de la reina Isabel II, se retiró de la vida pública como miembro de la realeza en 2019 después de una desastrosa entrevista que concedió a la BBC.

Y una fuente real le dijo al citado medio británico que el príncipe Carlos presionó a su hermano para que llegara a un acuerdo. “Carlos le habría dicho a Andrés que necesitaba resolver esto lo antes posible y antes de que comenzaran las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina. Carlos no quería que esto pendiera sobre la familia real este año”.

Mientras tanto, un ex oficial de protección real le dijo a The Sun que fue Isabel II quien le ordenó que pusiera fin a la situación. “Esta no fue su decisión, fue la Reina”, dijo Paul Page al periódico.

En tanto, la periodista Penny Junor dijo que el acuerdo es un “gran alivio” para el resto de la familia real porque un juicio “podría haber sido muy, muy desagradable” y “humillante”.

Junor también dijo que hubo un “cambio completo de tono” en las palabras de Andrés sobre sus vínculos con Epstein, y agregó: “Por fin, está expresando algo de arrepentimiento y algo de empatía por esas chicas”.

En un comunicado, el duque lamentó su amistad con Jeffrey Epstein y confirmó que hará una “donación sustancial” a la organización benéfica de Giuffre en apoyo a las víctimas del fallecido financista, quien se suicidó en prisión en agosto de 2019.

“El príncipe Andrés nunca tuvo la intención de difamar a la señora Giuffre, y acepta que ella ha sufrido tanto como víctima de abuso como resultado de ataques públicos injustos”, señala el comunicado del equipo legal del duque. “Se sabe que Jeffrey Epstein traficó a innumerables niñas durante muchos años. El príncipe Andrés lamenta su asociación con Epstein y elogia la valentía de la Sra. Giuffre y otras sobrevivientes al defenderse a sí mismas y a los demás. Se compromete a demostrar su arrepentimiento por su asociación con Epstein apoyando la lucha contra el tráfico sexual y apoyando a sus víctimas”.

Giuffre denunció que el príncipe Andrés abusó sexualmente de ella en tres ocasiones en 2001 cuando tenía 17 años. Afirmó que fue obligada a tener sexo con el duque en la casa de Nueva York de Epstein, en su isla privada del Caribe y en la casa de Maxwell en Londres.

