La novela pasional de Sarah Ferguson, Duquesa de York, inspirada en su propia vida

“Estoy orgullosa de aportar al mundo editorial mi marca personal de ficción histórica. Todo empezó mientras investigaba mi ascendencia. Al bucear en la historia de los Montagu Douglas Scott, me topé primero con Lady Margaret, (su tía abuela) que me intrigó porque compartimos uno de mis nombres”, destacó la Duquesa de York, y escritora Sarah Ferguson.

Her heart for a compass (Un corazón por brújula) es el nombre de su nuevo título. La obra está inspirada en la vida de Lady Margaret Montagu Douglas Scott. La Duquesa de York, más conocida como Fergie, hizo una minuciosa investigación sobre su familia y descubrió a este personaje histórico.

“Siempre he sentido pasión por la investigación histórica y por contar historias de mujeres fuertes”, subrayó. Esta novela está ambientada en la corte de la reina Victoria y las grandes mansiones de campo en Escocia e Irlanda, así como en Londres y en la Nueva York de finales del siglo XIX.

Lady Margaret nació en 1846, fue dama de honor de la hija de la reina Victoria, la princesa Helena en 1866. Comparte similitudes con Fergie, auténtica aristócrata británica por nacimiento: sus antepasados están nada menos que relacionados con la Casa de Estuardo. Por parte de padre es descendiente del rey Carlos II de Inglaterra. La protagonista también tiene los cabellos rojizos y escribe libros de ficción.

Mientras, Sarah se casó con un verdadero príncipe: Andrés, hijo de la reina Isabel, el personaje se escapa del arreglo matrimonial que le hizo su padre, conociendo el costo de esa decisión. Rebelde, persiguió su independencia hasta que se enamoró. Finalmente da el sí, con 29 años, una edad muy avanzada para la época.

Si bien la novela narra hechos reales, también refleja la creatividad de su autora, “varias escenas son parte de mi imaginación”, explicó Ferguson en un comunicado de prensa.

La duquesa no es la única responsable de este nuevo lanzamiento, ha escrito su novela con la colaboración de la novelista Marguerite Kaye de Mills & Boon.

Los críticos de diferentes medios han dado su veredicto sobre la novela. The Guardian escribió que el debut de Mills & Boon “es casto y divertido”.

En una revisión más negativa, Hannah Betts de The Telegraph dijo: “En realidad no pasa nada.No está del todo claro para quién es el libro”, escribió Betts, que además sostuvo que “los románticos no se sentirán impresionados por un total de tres besos”.

La reseña de Evening Standard, escrita por Melanie McDonagh, destaca la utilización un lenguaje que se siente como una “parodia del elegante estilo victoriano”.

Martin Chilton , del medio The Independent fue contundente: “Preferiría leer 400 manuales de instrucciones de vestuario de Ikea que 400 páginas de las reflexiones románticas de Fergie.

No es la primera vez que la ex esposa del príncipe Andrés se anima hacer una publicación literaria. En 2001 escribió Reinventing Yourself (Reinventándose), un libro de autoayuda con historias inspiradoras y estrategias para bajar de peso. No era otra cosa que su propia lucha.

También escribió para el público infantil. Entre los más conocidos Little Red (Caperucita Roja) , Ballerina Rosie (La Bailarina Rosie) y The Enchanted Oak Tree (El árbol de roble encantado) respectivamente.

Además, fue productora de la película Young Victoria (2009), interpretada por la actriz Emily Blunt y en la que una de sus hijas, la princesa Beatriz, tuvo un pequeño papel.

