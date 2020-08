Meghan Markle y el príncipe Harry despidieron a la niñera de Archie por “irresponsable y poco profesional”

Archie Harrison Mountbatten Windsor

Meghan Markle y el príncipe Harry despidieron a la enfermera nocturna de su hijo Archie durante su segundo turno por ser “poco profesional e irresponsable”, afirma la explosiva biografía no autorizada de los duques de Sussex, que ya salió a la venta.

“Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family” sigue a la pareja desde su primera cita hasta su renuncia a la familia real británica a principios de este año. En un capítulo del libro, sus autores relatan los primeros días como padres primerizos de los duques de Sussex tras el nacimiento de su hijo Archie Harrison Mountbatten Windsor, séptimo en la línea de sucesión al trono británico.

Las primeras noches no fueron fáciles para ellos ya que no tuvieron suerte con la mujer que habían contratado para ayudarlos. “Meghan y Harry sintieron que se vieron obligados a dejar ir a la niñera en medio de su segunda noche de trabajo por ser poco profesional e irresponsable”, afirman los autores Omid Scobie y Carolyn Durand.

A pesar de la mala experiencia, los padres primerizos decidieron probar con otra niñera, sin embargo la primera experiencia los había dejado demasiado nerviosos y pasaron toda la noche en vela chequeando que su hijo estuviese bien. Al final, la pareja decidió hacerse cargo de cuidar a su bebé a la noche y contratar a una ayudante durante el día.

“Finding Freedom” ofrece más datos del pequeño Archie, incluido que Meghan consideró en un primer momento un parto en casa antes de recibir a su hijo en un hospital de Londres y su nombre fue elegido desde el principio. Según la publicación, Meghan y el príncipe Harry no anunciaron al público el nombre de su primogénito durante dos días porque la pareja quería decírselo a la reina Isabel II antes de que el resto del mundo se enterara.

Scobie y Durand realizaron 100 entrevistas con “aquellos que conocen mejor a Harry y Meghan, amigos cercanos e incluso ayudantes del Palacio de Buckingham”. En una aparición en el programa “Good Morning America” el lunes, Scobie negó las afirmaciones de que Harry y Meghan estuvieron involucrados con el libro.

La pareja real también desmintió haber participado en el libro. “El duque y la duquesa de Sussex no fueron entrevistados y no contribuyeron a ‘Finding Freedom'. Este libro se basa en las propias experiencias de los autores como miembros del cuerpo de prensa real y en sus propios informes independientes”, dijo un portavoz de la pareja en un comunicado.

Entre las revelaciones del libro se encuentra la frustración de Harry con su hermano William por cuestionar su relación con Meghan. El futuro rey de Inglaterra le advirtió a su hermano menor que no se moviera demasiado rápido en su relación con la entonces actriz, generando una profunda brecha entre los dos.

“Como William no sabía mucho sobre Meghan, quería asegurarse de que Harry no se llevara por la lujuria”, señalan los autores del libro. “No sientas que necesitas apresurar esto”, le dijo William a Harry, según fuentes de “Finding Freedom”. “Tómate todo el tiempo que necesites para conocer a esta chica” y, según los informes, el príncipe Harry se ofendió cuando William llamó a Meghan “esta chica”. “Harry estaba enojado”, dijo otro informante. “Algunos sintieron que era una reacción exagerada”. La mala relación ellos se oficializó con la salida de los duques de Sussex a principios de este año.

Pese a que el duque, de 35 años, y la duquesa de Sussex, de 39, aclararon que no fueron entrevistados para el libro y no contribuyeron a la historia de Scobie y Durand, sus autores proporcionan un alto nivel de detalles personales y un relato dramático de los hechos que condujeron a la partida de los Sussex de la vida real.

