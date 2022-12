Los peruanos que dejaron huella en el 2022: historias de superación y logros

Un 2022 de historias que merecen ser escuchadas. Estos peruanos marcaron el año con sus logros.

El año 2022 que se despide será recordado por los acontecimientos que marcaron la política y por los rostros de aquellos peruanos que no encontraron límites para alcanzar sus objetivos, convirtiéndose en personajes admirables que definieron el trascurso de los meses. Desde sus tribunas, algunos por redes sociales y otros desde el extranjero, dejaron claro que, si uno le pone pasión y dedicación a lo que hace, puede lograr aquello que muchos señalan como imposible.

La excelencia de Karin Quijada

“Hoy es histórico”, fue una de las frases que dejó Karin Quijada luego de convertirse en la primera mujer con discapacidad auditiva en obtener el grado de Doctora tras sustentar su tesis “Emprendimiento y la accesibilidad en la comunicación de la comunidad sorda del Perú 2020″. El jurado de profesionales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos calificó su presentación como excelente. Su esmerado trabajo lo dedicó a la comunidad sorda, intérpretes y a aquellas familias que tienen hijos con alguna discapacidad. La UNMSM destacó su rol en el ámbito académico, siendo la institución que la formó en Educación para ser profesora de niños con sordera.

“Hoy es histórico. Ustedes pueden ser licenciados, magísteres, doctores. Hay que luchar”, mencionó Quijada Lovatón, quien sacó 19 de nota en la sustentación de su tesis.

Karin Janeth Quijada Lovatón es la primera doctora con discapacidad auditiva que sustenta en el Perú. (Infobae)

Te puede interesar: qué temas fueron los más buscados por los peruanos en Google

El conocimiento de Sergio Santa María

Un profesional que sorprende al mundo. El biólogo peruano Sergio Santa María, dedicó años de su vida a obtener nuevos conocimientos que le permitan alcanzar uno de sus objetivos, formar parte de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos. El que de niño fue curioso de las ciencias naturales, dejó la vida que conocía en Lima para cruzar fronteras. Ya con un Doctorado y varias investigaciones a su nombre, revisó que habían vacantes disponibles para trabajar en la NASA. No lo pensó dos veces y postuló. Superó a otros 700 científicos de diferentes nacionalidades y se mudó a California para formar parte del Centro de Investigación Ames.

El peruano se sumó al proyecto del satélite BioSentinel, que busca conocer las consecuencias de la radiación a nivel genético de los seres vivos pensando en las futuras misiones a la luna y Marte.

Sergio Santa María, el biólogo peruano que llegó a la NASA.

La vocación de Robert García

Más que un sueño americano. La vocación de Robert García por el servicio público y el bienestar de las personas lo introdujo a la escena política de Estados Unidos en el 2014, ganando la alcaldía de Long Beach, California. Con la toma de mando de Donald Trump, el peruano abrazó otro objetivo, no dejar que se vulneren los derechos de musulmanes, inmigrantes y miembros de la comunidad LGBT. Su madre, quien fue su principal motivación, perdió la vida a causa del COVID-19 y pese a la tristeza, no perdió el rumbo de sus propósitos. Logró que su ciudad sea la primera en vacunar al 99% de adultos mayores.

“Esa mujer trabajadora que trabajó en clínicas, que limpió casas, es la razón por la que estoy aquí”, escribió el ahora diputado tras conocer los resultados de las elecciones.

Robert García durante un discurso en Washington. 2022. REUTERS/Michael A. McCoy

La superación de Lizeth Atoccsa

Quien tiene una cuenta en Tiktok ha podido toparse con las rutinas de estudio y vlogs de la peruana Lizeth Atoccsa o también conocida con el usuario de Liiiz.eth. Su paso por la red social no pasó desapercibido. Comenzó a publicar videos en los que mostraba el día de una becada, sin filtros, sin poses. Convirtió su casa, en el asentamiento humano Cerro del Puquio de San Juan de Miraflores, en su set de grabación. Pese a sus largas jornadas en la universidad, intenta responder a sus seguidores y enfrenta a las críticas y burlas por su condición social. Antes de que culmine el 2022 lanzó su canal de YouTube donde comparte consejos para postular a Beca 18, así como narrar su experiencia en el proceso hasta obtener su ingreso a la carrera de Ingeniería Industrial en la UPC.

La universitaria tiktoker ya cuenta con más de 28 mil suscriptores en YouTube y más de 800 mil en Tiktok.

Lizeth Atoccsa llegó a Tiktok con una visión real de la vida de los estudiantes peruanos.

El campeón Jorge García Vegazo

Tres medallas de oro y un sueño vigente, formar parte de la federación. A sus 29 años, Jorge García Vegazo ya es un deportista calificado, mérito que obtuvo con sacrificio y apoyo incondicional de sus padres, su soporte para no rendirse. Desde niño mostró un interés en los deportes, por lo que adaptó su joven vida a los entrenamientos y vida disciplinada. No se conforma, quiere superarse asimismo. Se reta y equilibra sus tiempos para rendir en el trabajo, como operario de limpieza, y en sus horas libres, que las dedica a mejorar sus técnicas. Representar al Perú es su máxima satisfacción, por lo que no descarta que, en un futuro no lejano, lo veamos celebrando sus triunfos en una Olimpiada.

“Si tú te organizas, puedes hacerlo todo. Ahora mi motivación es crecer como persona, superarme”, comenta el deportista a Infobae.

El pesista apunta a formar parte de la Federación Deportiva Peruana de Levantamiento de Pesas (FDPLP) y seguir representando al Perú.

Leia Chavarría en Berkeley

A sus 18 años, destacó entre 128 mil postulantes que ansiaban obtener la beca Regents’ and Chancellor’s Scholarship para estudiar en la Universidad de Berkeley. Leia Chavarría Dávila, egresada del Colegio de Alto Rendimiento del Perú (COAR), comentó a Infobae que su madre fue parte fundamental de su triunfo académico, ya que la ayudaba a prepararse con exámenes y metodologías. Actualmente con 18 años, la peruana nacida en Chosica, ahora como estudiantes de la carrera de Física, Ingeniería y Ciencias de la Computación, su meta marcada es formar parte de la NASA y representar al Perú con su talento.

“La ciencia y la tecnología son lo que más me apasiona y sé que el mejor lugar para estudiarlas es fuera, sobre todo en Estados Unidos, que es un país muy avanzado en el tema”, detalló nuestra compatriota.

Leia Chavarría, la peruana que ganó la beca más prestigiosa de Berkeley. (Captura)

Gabriel Infante, un ‘novato’ en Netflix

La plataforma de streaming Netflix se ha convertido en una vitrina para exponer el talento peruano. Entre los rostros que podemos ver en su catálogo se encuentra el del Gabriel Infante, quien se sumó al elenco de ‘El Novato’, una serie protagonizada por Noah Centineo. Él y su familia dejaron su querido Callao para emigrar a Canadá. El destino le tenía preparado un futuro bajo los reflectores. Estudió en el John Abbott College y su carrera actoral la comenzó en teatro, para luego pasar a producciones comerciales. Aunque lleva años lejos del Perú, sueña con regresar y formar parte de proyectos que lo enriquezcan como persona y profesionalmente.

“Sería un sueño para mí grabar en Perú por un largo período. Extrañaría a mi hijo, pero sé que, con el tiempo, entenderá los sacrificios que hizo su padre”.

Gabriel Infante, actor peruano en Netflix.

SEGUIR LEYENDO