La tragedia de Mesa Redonda: más de 500 muertos por los fuegos artificiales clandestinos, cables expuestos y comercio informal

La tragedia de Mesa Redonda: más de 500 muertos por los fuegos artificiales clandestinos. (El Peruano)

“Mucha gente que quedó atrapada y solo se le reconoció por el pelo, nada más”, sostuvo en su momento el excomandante del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) Tulio Nicolini, quien además, estuvo a cargo de la emergencia suscitada aquella devastadora noche.

Para menguar las llamas de aquel trágico evento se tuvieron que reunir 14 compañías de bomberos y alrededor de 250 hombres de rojo.

Pirotécnicos, cables pelados y calles sin salida

Eran las 19:15 p.m. cuando todas las calles de Cercado de Lima comenzaron a alborotarse. El punto más fuerte se dio en el cruce de los jirones Cuzco y Andahuaylas. Las explosiones tomaron el protagonismo y el humo comenzó a invadir el lugar.

La tragedia de Mesa Redonda: más de 500 muertos por los fuegos artificiales clandestinos. (El Peruano)

Los fuegos artificiales comenzaron a explotar, los cables aglomerados y pelados de hace varios años aumentaron la intensidad del incendio. El olor a quemado se intensificó. El olor a pirotécnico y plástico creó una nube inmensa de humo negro. Se trataba de la noche más oscura que vivió aquel lugar céntrico de Lima.

Eran cuadras y cuadras de negocios clandestinos llenos de pirotécnicos, por lo que el fuego se esparcía en forma de cadena. Las personas quedaron atrapadas en medio de la tormenta ígnea, asfixiando a muchos que buscaban salir de aquel infierno.

Llegó un momento en el que las cisternas reunidas no daban abasto ante aquella inmensidad, la falta de agua fue uno de los grandes enemigos, pero no era lo único. Las calles estrechas y llenas de objetos inflamables hicieron más difícil esta labor. Algunos comerciantes cerraron sus locales con el fin de que los ladrones no ingresen, pero esto hacía más desesperante la situación. Varios negociantes no querían abandonar sus sitios de trabajo y muchos se desmayaron.

DATO: Sedapal también llevó camiones cisterna al lugar, pero el fuego continuó durante varias horas.

La tragedia de Mesa Redonda: más de 500 muertos por los fuegos artificiales clandestinos. (El Peruano)

Las temperaturas registradas se dieron entre 800 °C a 1.200 °C, carbonizando a muchas víctimas que quedaron atrapadas en medio del fuego y humo tóxico. El incendio avanzó y arrasó con todo lo que encontraba a su paso.

¿Qué fue lo que inició aquel catastrófico evento? Según los reportes se supo que el origen estuvo en un pirotécnico de nombre “chocolate” que estaba en un almacén de fuegos artificiales.

Socorristas, personal médico, y distintos representantes se movilizaron hasta el punto. Toda ayuda era necesaria.

La tragedia de Mesa Redonda: más de 500 muertos por los fuegos artificiales clandestinos. (Caretas)

Un incendio que jamás será olvidado

Pasaron horas y nadie podía acercarse al lugar, inclusive a las 48 horas se seguían reportando varios heridos y muertos.

En aquel año, el presidente del Perú era Alejandro Toledo Manrique. Él se encontraba en el balneario de Punta Sal de vacaciones con su familia; sin embargo, arribó al sitio afectado a las 3:00 a.m.

Las cifras de personas afectadas no son claras, pero se estimó alrededor de 500 fallecidos. Era difícil de ubicar una cantidad exacta porque el fuego carbonizó todo a su paso, incluyendo humanos.

La tragedia de Mesa Redonda: más de 500 muertos por los fuegos artificiales clandestinos. (El Peruano)

Los últimos días de aquel año fueron declarados duelo nacional por las víctimas.

Además, se conoció que varios muertos fueron sepultados sin ser identificados en el Cementerio El Ángel, lugar en el que fueron enterrados con lápidas donde está la inscripción NN.

Las pérdidas fueron millonarias y se estimaron en aproximadamente 10 millones de dólares.

¿Los culpables? Entre diversas investigaciones el tribunal peruano nunca logró encontrar los nombres directos. La culpa fue repartida entre el grupo de comerciantes negligentes, autoridades que no fiscalizaron la aglomeración del punto y compradores.

En la actualidad se mantiene una constante vigilancia al lugar. Si bien la aglomeración no se da como antes, aún existen comerciantes que venden en medio de las pistas y a escondidas de las autoridades. El incendio del 2001 fue uno de los más devastadores que vivió Mesa Redonda.

SEGUIR LEYENDO