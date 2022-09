Boca Juniors vs River Plate: Luis Advíncula y Carlos Zambrano convocados para el clásico argentino

Luis Advíncula y Carlos Zambrano enfrentarán a River Plate una vez más. (Internet)

Los futbolistas peruanos, Luis Advíncula y Carlos Zambrano, fueron convocados por Boca Juniors para formar parte de la lista de jugadores que enfrentarán a River Plate por la jornada 18 de la segunda fase de la Liga Profesional Argentina. El encuentro se jugará este domingo 11 de setiembre a las 15:00 horas (de Perú) en el Estadio de ‘La Bombonera’.

Hugo Ibarra, director técnico ‘xeneize’, consideró a los jugadores incaicos para este partido tan importante por la lucha del campeonato doméstico. Ambos deportistas ya tienen experiencia enfrentado a los ‘millonarios’ de Marcelo Gallardo y todo parece indicar que serán los titulares para este duelo.

Zambrano llegó a Boca en la temporada 2020 y desde dicho año ha logrado jugar un total de 5 clásicos ante River. El defensor central ha acumulado 553 minutos y le ha anotado un gol a la escuadra de ‘la banda’. Esta única diana fue de cabeza y se dio en octubre del 2021 en la derrota por 2-1.

El último partido que el ‘Káiser’ jugó como titular en la zaga del ‘azul y oro’ fue en la victoria por 2-1 ante Atlético Tucumán. En estepartido, el peruano jugó los 90 minutos y recibió una tarjeta amarilla. En la fecha pasada, no fue considerado en el once inicial ante Colón y se mantuvo en la banca se suplentes.

Advíncula arribó a tienda boquense en el 2021 y ha podido disputar 3 clásicos ante los ‘millonarios’ registrando un acumulado de 197 minutos de juego. El futbolista ‘blanquirrojo’ estuvo en el último clásico que jugaron ambas escuadras, la victoria fue para los ‘xeneizes’ por 2-1 y el lateral recibió una amarilla por lo que terminó siendo reemplazado al comienzo del segundo tiempo.

El defensor viene siendo titular indiscutible en el esquema del ‘Negro’ Ibarra, pero la jornada anterior no estuvo presente en el duelo ante la institución de Santa Fe debido a la amarilla que recibió ante Tucumán. El DT lo hizo descansar para no tener una posible acumulación de amonestaciones y así no se pierda el duelo ante River.

La nómina de jugadores de Boca para enfrentar a River. (Boca Juniors)

Ibarra no decide su equipo titular

Hugo Ibarra, estratega de Boca Juniors, declaró que todavía no ha definido el equipo titular que jugará ante River Plate en una edición más del clásico del fútbol argentino. El entrenador ha venido probando un once con Luis Advíncula y Carlos Zambrano, pero todavía no ha decidido su plantel final.

El ‘Rayo’ tendría la posibilidad de estar desde el arranque debido a su constante titularidad, pero el ‘León’ podría estar en duda ante la presencia de sus compañeros Marcos Rojo y Facundo Roncaglia. Estos dos defensas fueron titulares en el último partido del club ‘xeneize’ ante Colón de Santa Fe.

“Todavía no decido el equipo, si bien hemos probado todavía tengo a algunos jugadores con cierta carga. Hoy ensayamos un cuadro nuevamente y ya mañana seguro tendré el cuadro titular”, declaró Ibarra para ESPN.

DT de Boca habló sobre el posible once que elegirá ante River. (ESPN)

Estadísticas del clásico

Boca Juniors y River Plate se enfrentarán este domingo 11 de setiembre en ‘La Bombonera’, este encuentro será el número 259 entre las dos escuadras más importantes del fútbol argentino. En estas estadísticas de los clásicos rivales, el equipo ‘xeneize’ tiene una leve ventaja ante los ‘millonarios’: Boca ganó 90, River se impuso en 84 y empataron en otras 84 oportunidades de los 258 encuentros.

Resaltando que el duelo se jugará en el recinto del ‘azul y oro’ los locales también tienen superioridad como locales en 102 cotejos desde 1940 hasta la actualidad: 46 triunfos, 35 empates y 21 festejos visitantes.

La Bombonera recibirá un clásico más del fútbol argentino. (Internet)

