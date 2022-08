Cusco rechaza el Machu Picchu limeño, el centro que se promociona como alternativa a la ciudadela inca

Presidente de la CCC precisó que no se oponen a la creación de nuevos atractivos turísticos, pero asegura que no debería usarse el nombre de Machu Picchu como publicidad engañosa. (Andina)

A tres horas de Lima Metropolitana, en Canta se encuentra una ciudadela de piedra denominada como ‘Machu Picchu limeño’. Este centro se inauguró durante el pasado mes de julio y se promociona como una alternativa a la ciudadela inca .

Esa publicidad generó la reacción del empresariado cusqueño, sobre todo del turismo representado en la Cámara de Comercio del Cusco (CCC). Por esa razón, emitieron un pronunciamiento en donde piden a los ministerios de Cultura y de Comercio Exterior y Turismo que no se use el nombre de la maravilla mundial, ya que produce confusión en el exterior.

John Gonzáles Chuchón, presidente de la CCC, indicó que como ente empresarial no se oponen a la creación de nuevos atractivos turísticos; no obstante, precisó que no debería utilizarse el nombre de Machu Picchu como publicidad engañosa.

“Se hace un mal uso del nombre de Machupicchu. Solicitamos a las instituciones vinculadas a la protección del patrimonio cultural y turismo a que frenen esta utilización y conminen a los empresarios que emprenden este nuevo atractivo a no generar distorsión, promocionándose con el nombre de nuestra maravilla” manifestó.

Del mismo modo, Gonzáles Chuchón reveló que la entidad se asesora legalmente para poder llevar a cabo medidas contra la promoción del “falso Machu Picchu”. Así, descartó que este atractivo le quite visitantes a la llaqta inca.

“Es un atractivo moderno que no tiene nada que ver con el legado inca, pero genera confusión. Hablamos de un patrimonio mundial (…) recurrimos a Indecopi para ver cómo está el registro que como espacio geográfico no puede ser registrado” añadió.

Publicidad del Machu Picchu limeño

El representante de los empresarios también exhortó a los medios de comunicación a no seguir con publicaciones de este espacio moderno y compararlo con el monumento arqueológico ubicado en la provincia cusqueña de Urubamba.

“Esto también genera confusión, aunque no tenga ninguna semejanza” concluyó

Como se recuerda, en el año 2020 la municipalidad distrital de Machu Picchu (Urubamba) con el respaldo de PromPerú y la empresa privada, crearon la marca que lleva el nombre de la maravilla mundial. Ello con el objetivo de promover y asegurar los servicios turísticos que ofrece la localidad y sus comunidades aledañas.

Ubicación del centro

Hay dos rutas que permiten llegar hasta el nuevo ‘Machu Picchu limeño’. Para realizar la primera de ellas, se tiene que tomar un carro en el km 22 de la av. Túpac Amaru que se dirija hasta Canta. Asimismo, el costo del pasaje es de 20 soles aproximadamente y el trayecto dura aproximadamente dos horas.

La opción más económica para poder visitar el Machu Picchu limeño cuesta alrededor de S/25. (Complejo turístico El Paraiso)

Desde ese punto, se tiene que tomar un mototaxi que cobrará alrededor de S/10 hasta el distrito de San Buenaventura. Una vez ahí, se debe caminar por 30 minutos y pagar una cuota para ingresar al recinto turístico.

Otra opción más económica es tomar un carro directo hasta San Buenaventura . Generalmente, este transporte se puede contratar en el paradero que está al frente del chifa Luna, en el km 22 de la av. Túpac Amaru en Carabayllo. El pasaje tiene un costo aproximado de S/25.

