Xoana González le dice a Fátima Segovia: “como colegas de OnlyFans, deberíamos tener reglas claras”

Xoana González critica a Fátima Segovia. (Foto: Composición)

La argentina Xoana González volvió a hablar sobre la pareja de la ‘Chuecona’ Fátima Segovia, quien la sigue en OnlyFans. Según mencionó, Omar Bolaños y su novia estarían haciendo un análisis de su contenido para tener más ideas y continuar mejorando.

“Yo creo que como colegas de Only Fans que somos nos deberíamos decir, deberíamos tener reglas claras, como decir avísame si tu marido me sigue”, manifestó para el programa de Magaly Tv: La Firme.

González, quien señala que le va muy bien vendiendo su contenido en la mencionada red, afirmó que la ‘Chuecona’ y su pareja, Omar Bolaños mejoraron (su contenido) a diferencia de sus primeros videos; sin embargo lo que no se puede plagiar es ‘el deseo’.

“Les falta algo, como que les falta calentura, cuando vez a alguien te lo quieres comer con la mirada”, manifestó la argentina.

Como se recuerda, Xoana González había revelado en OnlyFans que se dio cuenta que la pareja de ‘La Chuecona’ la seguía en la popular plataforma de contenido erótico.

“El otro día subí unas fotitos con mi prima y un videito, y la empezó a seguir a ella también. No sé si es que nos sigue por fan, o vos que ves los dos contenidos me decís si nos está robando ideas”, bromeó Xoana en una llamada telefónica con la popular ‘Urraca’.

Fátima Segovia y Omar Bolaños. (Foto: Difusión)

“Si mi esposo se llega a suscribir a un OnlyFans ajeno, por favor alguien que me avise”, dijo Xoana. Magaly Medina comentó que ante la duda de si era otra persona con el mismo nombre, Xoana lo verificó. “Puede ser un homónimo, pero ella ha averiguado que es él”, señaló la “Urraca”.

Cabe recordar que, la peruana Fátima Segovia comenzó hace tiempo en OnlyFans en solitario, pero recientemente invitó a su pareja a formar parte del contenido. Cuando subió el primer video, Xoana le dio consejos a Fátima sobre iluminación y sobre intensidad. “Pareciera que lo hicieran obligado, y no puedes transmitirle eso a la gente”, concluyó.

“Nuestro público sigue fiel y nos llenan de halagos. En cuanto a ellos, creo que les falta conexión, los siento fríos, es como cuando tienes que hacer algo por obligación, me aburre (su contenido) y lo adelanto. A mí se me nota que le pongo ganas y pasión al asunto”, señaló Xoana en una pasada entrevista con Trome.

PAGA IMPUESTOS POR SU CONTENIDO

Luego de que se hiciera pública la nueva disposición de la Sunat que obliga a los influencer a pagar sus impuestos, se supo que esto incluiría a los contenidos de Onlyfans y Patreon. Frente a ello, Xoana González explicó que ella si está al día en ese ámbito. Además, siempre declara los ingresos que tiene.

“Una vez que ingresa (el dinero) a tu cuenta del banco, lo ingresas al sistema financiero y lo declaras. Yo tengo mi contador de hace años, y no entiendo de eso. Pero este año declaré tanto, que tengo que buscar un cheque que no fui a retirar porque me daba saldo a favor. De OnlyFans si se paga impuestos”, comentó.

(Foto: Instagram/@xoanaoficial)

¿CUÁNTO GANA XOANA GONZÁLEZ EN ONLYFANS?

La modelo argentina actualmente cobra 30 dólares por cada suscriptor en su cuenta. Aunque al inicio solo cobraba 20 dólares, pero por el tipo de contenido, ha decidido variar el precio. Además, hace videos exclusivos para algunos de sus seguidores por otro precio especial.

Con este precio, Xoana González reveló en conversación con Magaly Medina que en un mes tiene jugosas ganancias, pero prefiere no dar cifras por seguridad. Sin embargo, no ha dudado en contar que gracias a esta plataforma ha logrado comprarse un departamento en Lima y recientemente otra casa de campo. Incluso, tiene en sus planes reconstruir un albergue de animalitos.

SIGUE LEYENDO