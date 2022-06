Gianluca Lapadula está apto para el Perú vs Nueva Zelanda: “Hielo en el tobillo era por prevención”

El delantero de la selección peruana lleva siete tantos en 20 partidos entre Copa América y Eliminatorias Qatar 2022. VIDEO: Nick Negrini.

Gianluca Lapadula sacó de dudas a toda la afición peruana y dijo estar físicamente bien para el amistoso ante Nueva Zelanda y, por supuesto, para el repechaje al Mundial de Qatar 2022. El delantero habló en conferencia de prensa y dijo que, cuando se le vio con hielo en el tobillo, solo era por prevención.

“Estoy muy motivado para el partido de mañana y también para el repechaje. Estamos listos para sacar adelante este momento tan importante. ¿Sobre mi lesión? Estoy bien, el hielo en el tobillo solo es por prevención . No hay problema con eso”, comentó el jugador del Benevento desde el estadio RCDE, en Barcelona.

‘Lapagol’ viene de un final de temporada muy exigente y por eso se crearon dudas respecto a su estado. Venía de no jugar varios meses por problemas con su contrato, pero finalmente Fabio Caserta decidió darle minutos en la última fecha de la Serie B. Luego fue clave para dejarlos muy cerca de la final de los play off de ascenso, donde quedaron eliminados.

Con su última anotación en el partido de ida de las semifinales de los playoffs rumbo a la Serie A, el ‘Bambino’ llegó a 13 tantos en la temporada y cuatro asistencias, siendo el jugador más influyente de cara al gol de su equipo. Según medios italianos, su gran campaña han invitado a que tres equipos de la máxima categoría italiana se interesen por él, aunque todo esto se definirá cuando se finalice su participación. En total sumó 25 partidos en la última campaña con 1616 minutos en el terreno de juego.

Ahora todas las dudas están despejadas y ‘Lapagol’ se perfila como titular en el once del ‘Tigre’, que este sábado terminó por definirlo con Pedro Gallese, Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, Christian Cueva, André Carrillo y Gianluca Lapadula.

El delantero entrenó con normalidad este sábado en el estadio RCDE. Foto: FPF.

ÁRBITROS PARA EL PERÚ VS NUEVA ZELANDA

Ishmael Barbara (28 años), de Malta, será el árbitro principal del compromiso y lo que se sabe hasta el momento es que es un juez sin mucha experiencia a nivel de selecciones. Es más, a nivel mayores será la primera vez que va a dirigir. Roberto Vella (primer asistente), Duncan Sultana (segundo asistente) y Malcolm Spiteri (cuarto árbitro), todos compatriotas, serán sus acompañantes en la administración de la justicia.

LAPADULA ASUMIÓ RESPONSABILIDAD EN EL REPECHAJE

“Yo siempre pienso que, si puedo elegir entre tener una responsabilidad o no, yo prefiero tener una responsabilidad. Me siento muy motivado, tenemos la posibilidad de lograr un sueño y no creo que haya ansiedad. Solo hay mucha motivación, sabemos que es un partido importante y nos jugamos muchísimo. Tenemos que sacar este partido adelante”, resaltó el jugador.

LOS PARTIDOS DE LA SELECCIÓN PERUANA

La selección peruana no tiene tiempo que perder y ya prepara sus próximos encuentros. Primero jugará un amistoso ante Nueva Zelanda el domingo 5 de junio en el estadio RCDE desde las 10:30 p.m. (hora peruana). Luego, Perú enfrentará a Emiratos Árabes Unidos o Australia el lunes 13 de junio desde la 1:00 p.m. en el estadio Ahmad Bin Ali.

