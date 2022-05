Toko-san, el japonés que gastó una fortuna para convertirse en perro

Gastó una fortuna para convertirse en perro. Video: YouTube

Los sueños están para cumplirse. No importa si estos no logran con los estándares que la sociedad dicta. La cuestión es ser feliz con lo que uno desea. Y así lo ha entendido un japonés, que sin importar el qué dirán ha cumplido un viejo anhelo que tenía desde que era un niño: convertirse en un perro.

LA HISTORIA

El sujeto que causa revuelo en las redes sociales con su caso se hace llamar Toko-san. Y hace poco más de un mes se comunicó con una agencia llamada Zeppet y les contó sobre su pedido.

Al poco rato ya habían cerrado el trato dos millones de yenes (14, 700 euros) para que le confeccionen un disfraz de perro a la medida. A la suya, claro.

Cuarenta días y cuarenta noches después le llegó, por fin, a casa el traje de un perro de la raza Collie perfecto para él.

“Elegí un Collie porque parece real cuando me lo pongo”, confesó cuando publicó las fotos de sí mismo con el disfraz puesto.





El traje es tan real que logra confundir al ojo humano; pues su tamaño, pelaje y cada detalle es tan similar a un perro que en fotografías pasa desapercibido como disfraz.

SE METE EN EL PERSONAJE

A principios de abril en la plataforma de videos más grande del mundo, YouTube, apareció un raro clip que muestra a Toko-san en cuatro patas frente a una cámara con una más extraña todavía, pero alegre, música de un piano de fondo.

No contento con grabarse, el japonés comenzó a hacer trucos como si fuera un perro verdadero. Y es que, mientras la música avanza, levanta la pata derecha un par de veces en lo que sería un saludo canino. Inmediatamente después levanta la pata izquierda y repite la acción.

Más tarde, se le puede ver actuando como un perro normal: rueda por el suelo feliz de la vida agitando las piernas, o las patas, en el aire.

NO SE RINDE

Pero como en cada aspecto de la vida, siempre habrá alguien que no le guste ver feliz a otro y, además, le tira hate por las redes sociales. “No importa cuánto dinero gastes, no serás un perro de verdad”, le comentó uno.

Esos son los menos, la mayoría suelen elogiar su valentía por vivir el sueño de su vida y, sobre todo, por el atuendo tan realista e impresionante.

¿DÓNDE LO HIZO?

Según medios japoneses, el disfraz ha sido diseñado y creado por la empresa especialista en ese rubro llamada Zeppet. Esta compañía suele trabajar con grandes agencias de publicidad para sus anuncios de televisión y películas.

“Modelado a partir de un perro collie, reproduce la apariencia de un perro real que camina sobre cuatro patas”, comentó un portavoz de Zeppet.

Como agradecimiento, Toko-san subió otro vídeo en su cuenta de Twitter, obviamente disfrazado de perro y dando vueltas, mostrando su felicidad. En el post escribió. “¡Pedí un disfraz! ¡Gracias a ti, pude cumplir mi sueño de convertirme en un animal!”.

Sin embargo, hizo una advertencia para los que le quieran seguir los pasos y mandar a hacer su propio disfraz a la Zeppet.

“Hay restricciones, pero puedes moverte en él. Sin embargo, si te mueves demasiado, no parecerá un perro”, agregó. La publicación en Twitter, que ahora tiene más de 55,000 me gusta, ha dividido Internet.

Sin embargo Toko-san la tiene clara: nada ni nadie le impedir vivir su fantasía de ser un perro por todo el tiempo que a él le plazca. Total “es mi vida”. Y a ti ¿te gustan los perros?

