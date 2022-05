Frases cortas y bonitas para mamá por el Día de la Madre

Estas son las mejores frases para dedicar a mamá por el Día de la Madre 2022 en Perú.

Para este segundo domingo de mayo, todos los peruanos y peruanas se preparan para organizar diversas actividades entre familiares y amigos como parte de los homenajes vinculados al Día de la Madre 2022. Pese a que aún estamos en medio de la pandemia COVID-19, este no representa que no se hagan los festejos, siempre y cuando se sigan respetando las restricciones que ha ordenado el gobierno peruano, con el fin de evitar más contagios.

Desde el año 2020, esta fecha especial para las madres peruanas ha sufrido un cambio radical, ya que algunas familias han evitado reunirse para no poner en riesgo a sus familiares, optando por otras alternativas, como las videollamadas, envíos de presentes, dedicatorias por redes sociales, entre otros.

Para saludar a las mamás por el Día de la Madre, les presentamos una lista de frases cortas con significado que alegrarán su domingo. Puedes editarlas como desees para que el mensaje sea personalizado.

FRASES POR EL DÍA DE LA MADRE

- Gracias mamá por ser la número 1 del mundo y por darme la suerte y la dicha de que seas mi madre.

- Madre, cuando tus pensamientos están en nuestros corazones, nunca estamos lejos de casa.

- Mamá, los éxitos de mi vida son 20% mi esfuerzo, el 80% es gracias a que me has amado incondicionalmente y has creído en mí, incluso cuando ni yo mismo lo hacía.

- Para el oído de un niño, “madre” es una palabra mágica en cualquier idioma.

- Madre, la palabra más bella en labios de la humanidad.

- La única amiga que está conmigo en las buenas y en las malas y no me juzga, eres tú mamá.

- Ella es única, ella es perfecta, ella es luchadora… ella es, ¡mi madre!

- Dicen que no existe dolor tan grande cómo el dolor de parto y sé que no existe amor tan grande, cómo el amor de madre. Por ti lo sé.

- Tu amor no necesito ganarlo, ni tampoco merecerlo. Siempre lo tengo. Tu amor es la paz que necesito en mi vida.

- Mamá, gracias a la mujer que eres y has sido siempre, soy la persona que soy hoy en día. Esto es gracias a ti.

FRASES CORTAS POR EL DÍA DE LA MADRE

- La maternidad es lo más grande y lo más difícil.

- El abrazo de una madre dura más tiempo cuando ella se va.

- El amor incondicional no es un mito: lo puedes observar todos los días en las madres.

- De todos los derechos de una mujer, el más grande es ser una madre.

- Una madre es una persona que al ver que solo hay cuatro trozos de pastel para cinco personas, anuncia rápidamente que ella no quiere más.

- Madre es un verbo. Es algo que haces, no algo que eres.

- Mi madre fue mi mejor maestra, una maestra de la compasión, amor y valentía. Su amor es dulce como una flor, mi madre es esa dulce flor de amor.

- La fuerza de una madre es más grande que las leyes de la naturaleza.

- Nunca te agradecí lo suficiente por escucharme.

- Dios no podía estar en todos sitios y por tanto, hizo a las madres.

FRASES BONITAS POR EL DÍA DE LA MADRE

- Una madre no solo lleva a un hijo en el vientre durante 9 meses, lo lleva en su corazón toda su vida.

- Cada día crece más este amor que no tiene medida, ni límite, ni condición, simplemente es amor.

- El amor de una madre es más grande que todos los demás, incluso cuando todo el mundo te rechaza, tu madre te acepta con los brazos abiertos.

- Has sido una madre maravillosa y una abuela insuperable, gracias por habernos dado todo tu amor. ¡Feliz día para ti!

- Olvida tu búsqueda de encontrar a alguien que te quiera y te apoye siempre. Ya la tienes, es tu madre y su amor incondicional.

