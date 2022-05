Waldir Sáenz responde a críticos de Alianza Lima: “La gente de la 'U' no está para hablar de Copa Libertadores”

El exjugador es el goleador histórico del Alianza Lima.

Alianza Lima no la pasa bien en la presente Copa Libertadores y aún no puede sumar puntos en su grupo. Además, cargan con la mochila pesada de 26 partidos sin victorias en este torneo, razón por la que ha recibido muchas críticas, en especial de los hinchas del clásico rival, Universitario de Deportes. Waldir Sáenz salió a respaldar al equipo de sus amores y le envió un mensaje a los fanáticos ‘merengues’.

“La gente de la ‘U’ no está para hablar de Copa Libertadores porque se quedan ahí no más, no en la puerta, sino en la esquina. Después es porque Alianza Lima le ganó en el Monumental 4-1 cuando ellos pensaban que iba a ser una fiesta con Alianza. Para mí las opiniones de la gente de la ‘U’ las escucho, pero no las comparto”, sentenció el exfutbolista.

Recordemos que en la presente edición del torneo internacional arrancaron pediendo 1-0 ante River Plate en Lima, luego sufrieron una derrota por 2-1 ante Colo-Colo en Chile y por 2-1 ante Fortaleza en Brasil. Los ‘blanquiazules’ recién encontraron su mejor once y empiezan a tener resultados positivos en la Liga 1 , pero aún están en deuda en la competencia Conmebol.

Los ‘cremas’, por su lado, con el uruguayo Álvaro Gutiérrez al mando del equipo, fueron eliminados en la segunda fase previa del torneo luego de caer en partidos de ida y vuelta ante Barcelona SC de Ecuador.

El exfutbolista de Alianza Lima respaldó al equipo de sus amrores a pesar de las derrotas. VIDEO: Willax Deportes.

ALIANZA VS COLO-COLO

Alianza Lima chocará por segunda vez ante Colo Colo en esta Copa Libertadores. El partido está programado para este jueves 5 de mayo a las 21:00 (hora local) en el estadio Nacional. Los ‘íntimos’ quieren salir del fondo de la tabla y sumar sus primeros puntos. Por ello, los hinchas ‘blanquiazules’ vienen agotando las entradas que salieron este lunes.

Recordemos que los dirigidos por Carlos Bustos cayeron 2-1 ante el ‘Cacique’ en la segunda jornada. Juan Martín Lucero y Esteban Pavez anotaron los goles de los locales, mientras que el paraguayo Edgar Benítez marcó el descuento en el Monumental de Chile.

CARLOS BUSTOS SE REFIRIÓ AL PARTIDO

Carlos Bustos habló en conferencia de prensa luego de la victoria 5-2 ante Carlos Stein por el Torneo Apertura y no pudo evitar hablar del duelo ante Colo-Colo por la Copa Libertadores. El partido por la cuarta fecha será clave para los ‘blanquiazules’ y el estratega espera una victoria.

“Trabajando, sabiendo que tenemos dos partidos de local en Copa, enfocándonos ahí. La exigencia es alta y creo que ahora primero la recuperación y la planificación lo que va a ser el partido y ojalá sea un día importante el jueves para nosotros ”, dijo.

El técnico argentino llegó a principios del 2021 al cuadro 'blanquiazul'. Foto: Alianza Lima.

PABLO LAVANDEIRA CON CONFIANZA

Pablo Lavandeira, figura de Alianza Lima en este arranque de temporada, se refirió al partido ante Colo-Colo y reveló algunas de las estrategias para intentar ganar su primer partido en el grupo F de la Copa Libertadores 2022. El uruguayo viene de marcar dos goles ante Carlos Stein.

“El equipo llega de la mejor manera. Muy motivados por la última victoria del torneo local y con muchísimas ganas de poder hacer un gran partido. Queremos quedarnos con los tres puntos. Debemos ser muy eficaces, hacer un partido inteligente, seguramente estar muy concretados a la hora de defender porque ellos tienen jugadores muy importantes en ataque. Pero, por sobre todas las cosas, salir a proponer y hacer nuestro juego”, comentó.

Lavandeira se refirió a la cuarta jornada de la Copa Libertadores 2022.

