Peter Arévalo tras victoria de Perú: “Brasil, Argentina y Uruguay son respetables, el resto no. Somos competitivos”

Peter Arévalo habló del momento de Perú y enfatizó con la superioridad ante otras selecciones de Sudamérica.

La selección peruana obtuvo un valioso triunfo en el Estadio Nacional de Lima ante su similar de Paraguay en un cotejo válido por la fecha 18 y la última de las Eliminatorias Sudamericanas. La gran actuación que realizaron los jugadores de la ‘bicolor’ fueron premiados con el acceso al repechaje previo al Mundial de Qatar 2022. En ese sentido, el periodista Peter Arévalo habló sobre este duelo y puso mucho énfasis en la competitividad del cuadro nacional ante otras selecciones de esta parte del continente.

“ Quiero cambiarle la mentalidad a la gente. Basta ya de respetar. Brasil es superior a cualquiera, Argentina sí, Uruguay sí, pero al resto hay que pelearle, hay que competirle. Basta ya de generar temor, cuando tenemos una selección competitiva. O sea, en algún momento mi amigo, mi hermano a quien lo tengo acá al frente (Julinho), me creó un conflicto con un colega boliviano diciendo de que Bolivia lo podía ganar acá. Es decir, ya si creemos que Bolivia le tenemos que tener respeto o miedo, ¡Hermano, de qué estamos hablando! Perú con Ricardo Gareca se convirtió en una selección competitiva” expresó eufóricamente estos duros comentarios en el programa ‘Equipo F’ de ESPN Perú.

PERGAMINOS DEL ‘TIGRE’

Ante esta situación, el comunicador resaltó los pergaminos que tiene el DT Ricardo Gareca con Perú con Perú desde que llegó el 2015 para tomar la dirección técnica. “Gareca ha dirigido en seis torneos oficiales. Dos Eliminatorias, una clasificó y otra está a punto de clasificar. Cuatro Copas Américas, cuartos de final, cuarto lugar, tercer lugar y subcampeón. ¿Se le puede objetar o seguir pensando de que somos una selección pobre? No, somos una selección competitiva. Sabemos que Argentina, Brasil y Uruguay, sí, otro lote. Pero el resto, todos estamos en el mismo nivel”, sostuvo.

Y es que la ‘blanquirroja’ mostró un juego ofensivo y con las ganas de definir el compromiso lo más pronto posible. Atrás dejaron los nervios y ansias que implica disputar un partido de esta magnitud. Además, el ‘Tigre’ inyectó un sentido de pertenencia y competitividad para luchar palmo a palmo con cualquier selección. Tal y como lo dijo Arévalo en el espacio televisivo, dando a entender que solo los brasileños, argentinos y uruguayos tienen esa superioridad sobre el resto de los equipos sudamericanos.

El periodista deportivo peruano lanzó fuertes declaraciones por el respeto que debería evitar la 'bicolor' ante selecciones 'inferiores'. | Video: ESPN Perú

EXPERIENCIA DE GARECA

Por otro lado, no dejó de lado el choque disputado ante la ‘Albirroja’, evidenciando en el campo de juego toda la experiencia mundialista de Gareca para sacar adelante este partido. “Perú salió con 7 jugadores mundialistas y un técnico mundialista en el banco a decirles “ Saben qué, yo vengo de jugar un Mundial, ustedes hace tiempo que no clasifican. No tienes argumentos para ganarme, estás muerto, por más que te hayan mandado un maletín, por más que tengas un incentivo. El incentivo mío por segunda vez consecutiva a un Mundial es superior al tuyo. Salió y le puso condiciones, le tiró todo el peso de un equipo mundialista, de un equipo trajinado, que encuentra madurez individual en este partido. Un Tapia que se comió el mediocampo, porque más allá del triunfo le sigue costando a Peña y a Yotún. Una pareja como Zambrano y Callens que le dan esa seguridad sin ser atacados. Advíncula recuperado, un Cueva en lo suyo y un Cueva sensacional”, declaró.

La actuación de todo el equipo peruano fue superlativa y esto le permitirá jugar el repechaje ante dos selecciones que aún están en duda: Australia y Emiratos Árabes Unidos. La cita seré en junio en un escenario por confirmarse pero que podría ser Qatar.

