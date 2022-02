Madre peruana busca hace meses a su hijo desaparecido en México: “Lo espero desde hace diez meses y quince días”

Silvia de la Cruz busca a su hijo en México hace meses. Fotos: Facebook

En marzo de 2021 fue la última vez que la peruana Silvia de la Cruz tuvo contacto con su hijo Jeancarlo Román, quien se encontraba de paso en el estado de Coahuila, México. La intención del joven era llegar a cruzar la frontera con Estados Unidos y buscar un nuevo futuro para su familia y para él como hacen miles de personas diariamente. Sin embargo, en este camino siguen aumentando los desaparecidos donde se ha llegado casi 100 mil personas no encontradas, según un reportaje del The New York Times.

“Él vino de Perú el 20 de marzo y la última vez que conversó conmigo fue el 31 de marzo a las 11:57 de la noche estaba conversando conmigo por WhatsApp, a las doce de la noche le volví a marcar y ya no me respondió”, dijo la mujer al diario El Sol de Hermosillo.

Desde ese momento, la mujer estuvo sufriendo porque no sabía cuál era el paradero de su hijo hasta que recurrió a la Brigada Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas que la llevó hasta México en setiembre pasado para ayudarla a buscar a Jeancarlo Román.

“Lo espero a él desde hace diez meses y quince días, pero como mamá tengo esa corazonada de que en alguna parte está mi hijo en vida” , manifestó.

Esta semana Silvia de la Cruz con un poco más de 180 familiares de desaparecidos de México y otras partes de Latinoamérica empezaron la búsqueda por la zona fronteriza de Sonora para intentar encontrar a sus hijos, sobrinos o seres queridos. Recorren hospitales, albergues, prisiones y buscan, ya por último, los restos.

Silvia sostuvo que, así no localicen a todas las personas, se les puede dar a una familia la tranquilidad de devolverle al desaparecido.

“Muy interesante y muy contenta a la vez porque hemos venido todas las compañeras a trabajar para buscar y ubicar a nuestros tesoros; yo sé que no todos vamos a encontrarlos pero tenemos esa alegría de llevarle alegría a las familias que esperan a sus tesoros”, concluyó.

“¿MIGRAR ES UN DERECHO?”

En la cuenta de Facebook de Ana Enamorado, otra madre que busca a su hijo, escribió cómo se había sentido Silvia de la Cruz al ver un monumento que dice que “migrar es un derecho humano”.

“Silvia de la Cruz, es una madre peruana que llegó a México desde septiembre del año pasado buscando a su hijo Jeancarlo Román de la Cruz, (su) última comunicación fue el 31 de marzo de 2021 cuando estaba pasando por Ciudad Acuña, Coahuila, intentando llegar a Estados Unidos. Esta tarde Silvia salió a conocer la hermosa Ciudad de México, la Avenida Reforma en dónde miles de turistas van y vienen tomándose fotos con esculturas emblemáticas cómo El Ángel de la Independencia y otros, pero entre ellos están varios antimonumentos que representan el verdadero México. ‘¿Migrar es un derecho? ¿Pero, cómo, si a mi hijo le violaron ese derecho?’, fue lo primero que me dijo la compañera cuando vio esta escultura del +72″ , expresó.

En la misma publicación, la ciudadana peruana contestó lo siguiente: “Seguiremos buscando, hasta encontrar nuestros hijos, compañera Anita Enamorado. Gracias por todo su apoyo en esta lucha”.

“En primer lugar doy gracias a Dios todo poderoso por guiar mi camino, protegiéndome en todo momento. Seguiré buscando hasta a mí hijo Jeancarlo Román de la Cruz hasta el último suspiro con su bendición de mis Padres Celestiales”, también respondió en un comentario en el Facebook de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

