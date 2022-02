Luna llena de febrero en Leo: si eres uno de estos 4 signos del zodíaco tu vida puede cambiar

Luna llena en Febrero 2022: Cómo afectará en los signos del zodiaco. (Foto:Captura)

En febrero han surgido diversos eventos astrológicos, entre ellos tenemos el Año Nuevo Chino, regido por el signo del tigre y ahora tenemos la luna llena en Leo. De hecho para este año se ha pronosticado buenos augurios en comparación al año pasado y si quieres aprovechar todos los beneficios que trae la luna llena de Leo. Por ello, si tu sol o ascendente está en Tauro, Leo, Escorpio o Acuario, puede ocurrir algo sin pensarlo, que llegaría a cambiar tu sentido de vivir.

Primero que nada debes de comprender que la luna llena de Leo inicia el 16 de febrero y será visible por la noche y madrugada del día 17 del mismo mes. Entra en tu poder y no mires atrás, ya que según el medio Observador Latino, menciona que la luna llena en Leo quiere que hagas un movimiento valiente con tu corazón. Esto es lo que debe saber, pon mucha atención:

ACUARIO

Tus relaciones están creciendo de muchas maneras. Mucha precaución, ya que a medida que cambias, tus relaciones se ven obligadas a evolucionar contigo. Esta luna llena te muestra cómo está evolucionando tu comprensión del amor, el compromiso y la cooperación. Por esa razón, estás dejando de lado la mezquindad y las tendencias pasivo-agresivas y reemplazándolas con una intención clara. Sin embargo, para tener las relaciones que deseas, también debes estar dispuesto a convertirte en la pareja que deseas.

ESCORPIO

Mucha atención Escorpio. Finalmente estás listo para contarle al mundo lo que has estado haciendo. Eres una persona reservada por naturaleza, pero esta luna llena está cambiando eso. Está iluminando tu décima casa de reputación y carrera, mostrándote lo que te motiva a mejorar tu juego en estos días. Atento también a lo que venga a futuro, porque incluso podrías estar listo para hacer un anuncio sobre todo el progreso que has logrado, así que acepta lo bien que se siente hablar sobre algo por lo que trabajaste arduamente.

LEO

Un detalle a Leo, porque le estás mostrando al mundo lo hermoso e irremplazable que eres. Esta luna llena se trata de ti, Leo. Y no tienes problema con eso, porque amas la oportunidad de honrarte y amarte a ti mismo. A medida que esta luna llena te muestra todas las formas en que has crecido, estás integrando todas las muchas partes nuevas de ti mismo que has estado conociendo últimamente . Debes recordar algo muy bien, eres una multitud de cosas y mereces sentirte orgulloso de lo que traes a la mesa.

TAURO

Estás aceptando un cambio en tu vida personal. Esta luna llena podría conducir a algunas revelaciones importantes sobre tu familia, tu vida hogareña y tu corazón. A medida que revelas verdades más profundas en tu acogedora cuarta casa, te das cuenta de lo que necesitas para sentirte seguro y protegido. Sin embargo, esta luna llena también podría mostrarte cómo echar tus propias raíces y construir tu propio nido, porque eres capaz de manifestar la vida que deseas.

