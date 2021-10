God Level Grand Slam EN VIVO: sigue la fecha 1 del mundial por equipos desde México

God Level: inicia la competición en México.

Hoy 12 de octubre arranca God Level Grand Slam, la versión por equipos de la competición de batallas de rap de improvisación tendrá seis fechas en distintas ciudades de México. El conductor del evento será Misionero, mientras que DJ Sonicko hará dupla con el beatmaker J-Beats para lanzar las bases y en el jurado estarán FJ, Omega y Serko Fu.

Esta primera fecha se celebrará en la Carpa Astros de Ciudad de México. Las batallas programadas son:

España venció al Team Tricolor

Argentina vs. Chile

Perú vs. México

Aunque la organización tenía previsto celebrar la competición durante el mes de agosto finalmente se pospuso a octubre, manteniendo la intención de descentralizar la industria de la capital, extendiéndose a lo largo de todo el país lo que permite a gente de cualquier parte asistir a una fecha en directo. La gente echaba tanto de menos a sus MCs favoritos que la página encargada de la venta online terminó saturada, hecho histórico para la disciplina en el país.

FORMATO

Si bien se anunció un formato en un inicio que tenía como dinámica la suma de puntos a través de varias rondas en una sola batalla y la clasificación a la fecha final en base a estos puntos obtenidos en las distintas jornadas, lo cierto es que con el cambio en el número de participantes no se anunció todavía ninguna corrección.

¿Dónde y cuándo se va a celebrar?

12 de octubre en Ciudad de México (Carpa Astros)

17 de octubre en Hermosillo (Expo Forum)

20 de octubre en Tijuana (El Trompo)

22 de octubre en Guadalajara (Foro Alterno)

24 de octubre en Monterrey (Domo Care)

EQUIPOS

España

Chuty, Skone, Sara Socas y Gazir son el equilibrio perfecto entre la vieja escuela -veteranos de los escenarios internacionales que han trabajado mucho en equipo- y la nueva generación -cuyo ‘boom’ se ha producido durante la pandemia entre eventos sin público, distancia social y competiciones online-. Los cuatro forman un frente muy difícil de derribar a base de ingenio, puesta en escena y habilidad con las bases.

Tricolor

Colombia y Venezuela unen fuerzas para arrasar con el campeonato a base de flow y coherencia. Por una parte, Marithea, actual campeona de la casa, y Valles-T el mejor representante colombiano hasta la fecha por su labor visibilizando la escena nacional. Por otra parte, Lancer Lirical, con experiencia compitiendo en México donde ha conseguido recientemente el ascenso a la liga FMS y Letra, con un estilo muy característico y pulido. Es de destacar que todos ellos han conseguido el campeonato de Red Bull Batalla en sus respectivos países.

Chile

God Level es el escenario escogido para el regreso oficial de ‘trilogía’, el equipo que trajo la gloria a Chile vendrá acompañado de KMC, reina indiscutible de la calle chilena. Kaiser, Nitro y Teorema destacan por su experiencia abrumadora trabajando en equipo, con mucha compenetración y una puesta en escena grupal diferente, más completa.

Argentina

Under, under y más under. El equipo combina perfectamente la disciplina, la deportividad y la capacidad de adaptarse a los formatos con la experiencia contra todo tipo de rivales ya que aunque todos han participado en grandes competiciones ninguno se termina de alejar del parque. Este es el único equipo que no cuenta con un campeón nacional de Red Bull entre sus miembros. Esta es, tras la retirada de algunas de las figuras más representativas del país, la nueva cara de Argentina: Mecha, Stuart, Saga y Klan.

Perú

Los tres hombres del equipo son las caras más conocidas del país, Jaze, Jota y Nekroos están más que acostumbrados a representar su bandera por todo el mundo. Sin embargo, Maricielo es, de toda la lista de convocados, la que menos experiencia en competiciones medianas o grandes tiene. Ni mencionar los escenarios internacionales. Así que está prácticamente obligada a convertirse en una revelación y sorprender al soberano manteniendo el nivel de sus compañeros, dos de ellos los más recientes campeones de God Level.

México

El equipo más agresivo e hiriente de la lista juega de local. Formado por Azcino, histórico competidor, Rapder, actual campeón internacional de Red Bull, Lobo Estepario, rey de la puesta en escena y Karey, la reina del underground mexicano que el año pasado se convirtió en la primera mujer que ha participado en una Final Nacional de Red Bull México.

Reservas

Toda precaución es poca, y con el Covid-19 acechando las organizaciones se han acostumbrado a los reservas. Competidores listos para sustituir a cualquiera. God Level ha compuesto el equipo más internacional para, llegado el caso, salir a por el título. Cacha, Chang, Mena y SNK saldrán al escenario si es necesario, aunque el equipo podría tener grandes problemas para compenetrarse.

CUOTA FEMENINA

God Level ha decidido apostar por visibilizar a las mujeres en la escena, obligando a tener una mujer MC en todos y cada uno de los equipos; lo que garantiza un espacio seguro y enorme para el desarrollo de las mujeres en la cultura. Un escenario en el que muchas niñas puedan encontrar referentes que se les parezcan, animándolas a sumarse a la escena.

