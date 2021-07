Los lobos criados por humanos no pueden entender a las personas como los perros, sugiere una investigación

La hipótesis de la domesticación consiste en la idea de que en los perros, la capacidad de comprender los gestos humanos es un rasgo inherente evolucionado en lugar de algo aprendido por los animales individuales a medida que maduran (AP)

Sin duda, el hombre y el perro tienen un vínculo especial. Sin embargo, algo lejano en el pasado evolutivo compartido entre ellos ha vinculado a las dos especies, lo que hace que nuestros compañeros caninos sean especialmente buenos para comprender cuándo queremos ayudar o comunicarnos con ellos, una habilidad que ni siquiera nuestro pariente más cercano en el reino animal puede igualar.

“Los chimpancés pueden correr en círculos alrededor de los perros en muchas cosas”, dice Brian Hare, que estudia la evolución de la cognición en la Universidad de Duke. “Pero no son particularmente buenos para comprender los gestos comunicativos cooperativos”. Hare y sus colegas están interesados en la llamada hipótesis de la domesticación: la idea de que en los perros, la capacidad de comprender los gestos humanos es un rasgo inherente evolucionado en lugar de algo aprendido por los animales individuales a medida que maduran. Estudios anteriores habían mostrado resultados contradictorios con respecto a si los cachorros de perro y lobo son instintivamente capaces de leer los gestos humanos. Entonces, el equipo de Hare puso a un grupo de perros jóvenes contra sus primos salvajes para probar la pregunta.

Los cachorros de perro, todos labrador o golden retrievers o mezclas de las dos razas, eran perros de servicio en entrenamiento, y la mayoría fueron criados por la organización sin fines de lucro Canine Companions for Independence. Como cualquier otro cachorro, participaron en interacciones humanas esporádicas a lo largo del día y todavía estaban bajo la tutela de su madre canina. Los lobos jóvenes, por otro lado, habían sido separados de su madre 10 u 11 días después de su nacimiento, y estaban rodeados de manipuladores humanos las 24 horas del día, los 7 días de la semana; alguien incluso dormía con ellos por la noche. Solo una generación o dos alejados de los lobos salvajes, vivían en el Centro de Ciencias de la Vida Silvestre, un santuario y recurso de investigación ubicado en Stacy, Minnesota. El equipo probó la ascendencia genética de los lobos para asegurarse de que fueran lobos grises y no híbridos de lobo-perro, dice la investigadora de la Universidad de Duke, Hannah Salomons, autora principal del estudio.

Los científicos sometieron a 44 perros y 37 cachorros de lobo, todos entre cinco y 18 semanas de edad, a través de una serie de pruebas y desafíos (REUTERS)

Los científicos sometieron a 44 perros y 37 cachorros de lobo, todos entre cinco y 18 semanas de edad, a través de una serie de pruebas y desafíos. En una tarea, los investigadores colocaron una golosina en uno de los dos tazones y luego señalaron con el dedo el tazón que contenía el bocadillo tres veces. Los cachorros de perro tenían el doble de probabilidades de entender a dónde ir a pesar de que habían experimentado mucho menos contacto humano, resultados que se mantuvieron cuando los investigadores se aseguraron de que los cachorros no solo olían el bocado de comida. Y en una prueba separada, los perros tenían 30 veces más probabilidades de acercarse a un humano desconocido y de hacer mucho más contacto visual con las personas que los pequeños lobos, informan los investigadores en Current Biology.

La comparación de tantos perros jóvenes y lobos en una amplia variedad de tareas es “muy emocionante”, dice Angie Johnston, investigadora canina del Boston College, que no participó en el nuevo trabajo. “Es un estudio muy ambicioso”, dice. Johnston también se sorprendió por la magnitud de las diferencias entre los dos tipos de cachorros, pero se pregunta si estuvo relacionado en parte con la selección de los perros como animales de servicio. Probablemente hayan sido criados durante muchas generaciones para ser más útiles y estar en sintonía con las necesidades de las personas, sostiene. “¿Cómo es esto en los cachorros de perro que no se crían para ser perros de servicio?”, se pregunta Johnston. Salomons señala que estudios previos que comparan perros de servicio con mascotas domésticas muestran que sus habilidades no divergen significativamente. Ahora está probando cachorros de Canine Companions for Independence en un estudio a largo plazo para ver cómo se desarrolla la cognición de los perros individuales con el tiempo.

Fuera de las pruebas, Salomons señala que si bien los lobos jóvenes y los perros son adorables y hacen muchas de las mismas cosas (dar vueltas con sus compañeros de camada, masticar objetos extraños, probar sus ladridos), sus respuestas a los humanos no podrían ser más. diferente. “Los cachorros de lobo son muy tímidos” y pueden tardar horas en emerger y olfatear a un extraño, dice. Pero los cachorros de labrador y golden retriever “quieren trepar por encima de ti y lamer tu cara”.

