Píldoras felinas: verdades, mentiras y curiosidades sobre los gatos

Verdades, mentiras y curiosidades sobre los gatos (Shutterstock)

Muchos mitos, verdades y curiosidades se esconden detrás de los felinos. A continuación, 5 de ellos para ahondar más sobre quienes acompañan día a día a sus dueños más amados.

Los gatos se ofenden cuando los retan

Es falso. El gato cuando uno lo reprende, tiende a darse vuelta para evitar la hostilidad, así él siente menos miedo y evita con esto mirarnos, con lo que sentiría más miedo, pero bajo ningún concepto esto debe ser tomado como que se ofende o está ofendido. Es simple y sencillamente precaución sobre el futuro.

A los gatos no les gusta que los saquen a pasear

Los gatos adultos no salen a cazar, ni a explorar en grupos, todo esto lo hacen solos (Foto: Shutterstock)

Verdadero. Esto va en contra de su forma de ser, no está en su naturaleza el ser guiados, ni actuar como miembro de un grupo, ya que los gatos adultos no salen a cazar, ni a explorar en grupos, todo esto lo hacen solos. Sin embargo si se los acostumbra desde chicos, sobre todo en algunas razas, como en los siameses, no tendrán problemas ya que estarían haciendo lo mismo que hacían con su madre desde cachorros.

Los gatos castrados se ponen gordos

Falso. Los gatos castrados por lo general pierden hábitos como el de salir de aventuras, llorar, marcar territorios, etc., por lo tanto serán menos hábiles para hacer cosas que antes hacían, por ejemplo: cazar, trepar, etc. Igualmente, el cambio de la forma y estructura del cuerpo depende fundamentalmente de la edad a la que se realice la castración, cuanto más temprana menos cambios. Pero únicamente se vuelven gordos si no se les sustituye estos hábitos por otros cómo jugar más con él, o incorporándose un compañero para jugar. Además a los gatos castrados hay que reducirles la cantidad de comida en un 30% o suministrarles un alimento especial para gatos castrados.

Es muy difícil de observar un gato flaco (Shutterstock)

He visto un lindo gatito

Los gatos son animales de desierto, en su origen, por ello acumulan grasa debajo de su piel como método de ahorrar agua y es también por eso que es muy difícil de observar un gato flaco. También se debe a ello que tengan un circuito muy estrecho y cerrado del agua lo que implica que muchas sustancias inofensivas para otras especies sean tóxicas para ellos: como la aspirina, el cloroxilenol, la acaroina,la dipirona, etc. Por eso, hay que ser muy precavido y no hay que automedicar a los gatos.

Blanco, no lo quiero tan blanco

Los gatos blancos en general son sordos irreversibles y son más sensibles que otros a tumores en la cara y en las orejas (Shutterstock)

Los gatos blancos, sobre todo los de ojos claros, en general son sordos irreversibles y son más sensibles que otros a tumores en la cara y en las orejas producidos por la desprotección a la exposición al sol. No deben ser expuestos al sol en exceso.

A la fuerza y por que si no

No se debe desparasitar a un perro o gato pensando que está parasitado sin saberlo por un análisis ya que los antiparasitarios no tiene función ni acción preventiva salvo específica indicación veterinaria. Lo que se debe hacer es un análisis de materia fecal seriado cada seis meses y obrar en consecuencia.

*El Prof. Dr. Juan Enrique Romero. @drromerook es médico veterinario. Especialista en Educación Universitaria. Magister en Psicoinmunoneuroendocrinología. Ex Director del Hospital Escuela de Animales Pequeños (UNLPam). Docente Universitario en varias universidades argentinas. Disertante internacional.

SEGUÍ LEYENDO:

Cuáles son la razas de gatos más buscadas como acompañantes y por qué

Día Internacional del Gato: por qué se celebra tres veces al año

Un estudio confirma que los gatos se pueden contagiar fácilmente COVID-19 entre ellos