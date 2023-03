Lo que Condoleezza Rice no dijo

Condoleezza Rice advirtió la semana pasada que Rusia va camino de ser una “gran Corea del Norte”. (REUTERS/Brian Snyder)

La ex secretaria de Estado y ex jefe del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos dio unas declaraciones recientes a programa Face the Nation de la cadena CBS en las que recuerda lo advertido por ella y su colega el ex secretario de defensa Robert Gates el 7 de enero de este año " ….el tiempo no esta a favor de Ucrania”. Pero en el fondo lo que estaba diciendo es que la extensión de esta guerra favorece a Putin.

Dada su excelente formación, su ejemplar disciplina y ego moderado la Doctora Rice sabe articular mensajes sobre los contenidos y dirección de las políticas públicas sin dañar los intereses de su país y los del mundo libre. Pero el mensaje de fondo es que el Sr. Putin va a utilizar el factor tiempo a su favor. Esto implica que el móvil estratégico del líder ruso es debilitar a Occidente. Y la Sra. Rice sabe mucho de este esquema. Porque fue ese enfoque el que dio al traste con la URSS.

En efecto, cuando Ronald Reagan fue elegido presidente de los Estados Unidos su objetivo estratégico era poner fin a La Guerra Fría porque solo así se podrían liberar las fuerzas innovativas del mundo. Mientras Estados Unidos y Europa vivieran bajo el chantaje del holocausto nuclear había que dedicar ingentes recursos a la defensa y mantener bajo la sombrilla de la defensa miles de innovaciones en el terreno de las comunicaciones y la automatización.

Inicia así su gobierno indicando que su principal objetivo de política exterior seria la creación de una suerte de escudo anti misiles que impediría el ingreso de los cohetes nucleares soviéticos al territorio norteamericano. La política conocida por el mundo como Iniciativa de Defensa Estratégica obligó a la URSS - cuya economía estaba en quiebra- a empeñar recursos de los que no disponía para intentar replicar el sistema. La quiebra económica llevo a la disolución del régimen soviético. Y lo demás es historia!

Putin aprendió la lección y esta aplicando un procedimiento similar. Ha desatado una guerra que obliga a un Occidente maltrecho económicamente por los efectos del COVID-19 y en fase de fragmentación política ante los reclamos de inclusión de diversos colectivos que se han sentido excluidos del progreso a destinar recursos a la guerra en lugar de destinarlos a la recomposición económica o el reposicionamiento institucional. Y en paralelo en los mercados emergentes cercanos a Occidente el populismo golpea con fuerza los estamentos democráticos destruyéndoles por completo como es el caso de Venezuela o debilitándoles como es el caso de Chile. Calcula entonces Putin que una succión de recursos para confrontar una guerra creará tales disidencias políticas y retrasos económicos que advendrá el caos y esto le permitirá presenciar la caída de Occidente.

El conocimiento de la postura estratégica de Putin es lo que ha llevado a los ex secretarios de oro a indicar a Occidente que esta guerra debe ganarse a como de lugar y que debe terminar lo mas pronto posible. No hay mucho espacio para el error.

