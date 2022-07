Upgrade profesional para el presente y futuro

EducacionIT proporciona el reskilling que requieren los profesionales de hoy (Crédito: Prensa EducacionIT)

Empecemos con una pregunta fundamental ¿Estás desarrollando tu perfil profesional para enfrentar los desafíos del nuevo mercado laboral? Si todavía no lo haces, debes saber que recientemente el Foro Económico Mundial advirtió que “el futuro del trabajo ha llegado” y que en este escenario la fuerza laboral se está automatizando tan rápido que, en solo cinco años, podría desplazar a 85 millones de empleados de 15 diferentes industrias y 26 economías. ¿Qué debemos hacer entonces para ser más competitivos y más empleables? Solo se me ocurre una respuesta: necesitamos un upgrade profesional.

Está claro que aprender y capacitarse constantemente es parte del desarrollo profesional. Sin embargo, la transformación digital acelerada y la automatización que generan los grandes avances tecnológicos, exigen un nivel más alto de preparación. En ese sentido, considero que los profesionales tendrán que adquirir nuevas capacidades para mantener su trabajo (upskilling) o aprender otras habilidades y herramientas para desempeñarse en los nuevos puestos que surgen en los últimos años (reskilling).

De hecho, en el Perú, la necesidad de un upgrade profesional para responder a los retos del futuro se evidencia en una reciente encuesta de Ipsos que revela que 9 de cada 10 ejecutivos peruanos planean estudiar un postgrado en los próximos dos años, preferentemente una maestría o programa de especialización. Y es que, a decir verdad, ya no solo compiten contra otros profesionales, sino también contra la automatización, los procesadores de información y la inteligencia artificial.

Y no, no estoy exagerando. Por ejemplo, ya en 2020 (primer año de la pandemia), el 43% de las empresas estaban dispuestas a reducir su fuerza laboral en los siguientes cinco años debido a la integración tecnológica en sus procesos y el 41% planeaba tercerizar los trabajos especializados, según el informe The Future for Jobs. No obstante, más que atemorizarnos, estas cifras deben empujarnos fuera de nuestra zona de confort y motivarnos a seguir aprendiendo, pues, como afirma Harvard Deusto, un tercio de nuestras competencias quedan obsoletas cada tres años.

Sí, es cierto que la tecnología cada vez más se encarga de trabajos operativos, pero los profesionales seguirán al frente de las empresas tomando decisiones estratégicas, gestionando, analizando, creando soluciones a los problemas y necesidades de la gente. Pero, para liderar en estos nuevos entornos, necesitan potenciar su perfil profesional y ampliar sus conocimientos, no solo a través de maestrías o especializaciones, sino también a través de cursos de formación continua que les permita desarrollar nuevas habilidades en corto plazo .

Por su parte, las instituciones de educación superior tienen rol protagónico en la implementación de programas educativos de pregrado, educación continua y postgrado que respondan a las exigencias del mercado actual y que se anticipen a las tendencias del mercado laboral. El objetivo será formar profesionales transdisciplinares que, además de dominar los conocimientos propios de su especialidad, tengan competencias transversales, habilidades blandas, pensamiento creativo, innovador y estratégico; habilidades que precisamente son imposibles de sustituir por la automatización o las máquinas.

Amigos, no es la tecnología lo que amenaza nuestro trabajo, sino nuestra falta de interés. No dejemos de aprender nunca, la educación será nuestra llave a un mundo de oportunidades en el mercado laboral. De nosotros depende abrir la puerta o quedarnos afuera.

