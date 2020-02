Según la Constitución Pastoral Gaudium et Spes (Concilio Vaticano II, 7/12/1965) discernir tiene un doble significado: distinguir aspectos de la realidad y conocer lo bueno o lo malo de esa realidad y del actuar sobre la misma. Ver la realidad de por sí no compromete pero sí evaluarla, es decir, observarla no a la luz de los flashes de los paparazzi, sino a la luz del Evangelio. La decisión en este caso no se reduce necesariamente a un “sí” o a un “no”. La decisión, después de reconocer la realidad de la ausencia concreta de vocaciones en la región panamazónica y considerar el posible ingreso de hombres casados al sacerdocio ha de surgir de lo invisible; de la plenitud del tiempo en el que discurre el discernimiento. Ese es el camino de la Revelación y esto es lo que está diciendo el Santo Padre. “El nos instruirá en sus caminos,/y marcharemos por sus sendas.” (Isaías 2,3).