El triunfo de la resistencia civil pacífica que llevó a la renuncia de Evo Morales y terminó con su gobierno, no ha dado fin con el sistema dictatorial que empezó ampliando los cultivos de coca ilegal para instalar en Bolivia un narcoestado, no ha tocado la estructura jurídica que suplantando la Constitución Política liquidó la República de Bolivia modificando los poderes Legislativo, Judicial y creando el Electoral para terminar con el estado de derecho, no ha separado del poder a los funcionarios que hicieron desaparecer la división e independencia de los poderes públicos y no ha liberado todos los presos políticos ni permite el retorno de los exiliados.