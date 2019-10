El Protocolo sobre Irlanda es una cuestión delicada y poco sencilla de lograr respaldo parlamentario. En particular porque supone que el Primer Ministro Boris Johnson deberá lograr el apoyo de todos los miembros de su partido y en particular de 28 que han votado negativamente un acuerdo y contar con el voto favorable de algunos de la oposición laborista. Es difícil imaginar un resultado mayoritario en esos términos. El Partido Democrático Unionista norirlandés anuncio que se oponía al acuerdo. Escocia también indicó que no aprueba el texto. Esas señales son la antesala de discusiones intensas y muy complejas que incluye a laboristas y liberales.