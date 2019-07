Ya Putin ha sido elocuentemente claro respecto a que no apoyará ninguna secesión más de Ucrania, al no haber apoyado oficialmente la rebelión del sudeste. Al mismo tiempo, Kiev deberá ocuparse de los propios problemas domésticos ucranianos como la reforma fiscal y monetaria, el régimen impositivo, la baja de la inflación, el juzgamiento de los corruptos, acrecentando la transparencia en el servicio público, etc. Ya no podrá tener como excusa la injerencia de Putin o la falsa promesa del acuerdo con la UE, como hacía ilusionar Poroschenko al pueblo ucraniano.