Mi esposa Silvia y yo sabíamos que íbamos a sufrir, pero no imaginamos que sufriríamos tanto. El principal problema no era que los uruguayos jugasen mejor y atacasen sin tregua, poniendo en riesgo constante a los peruanos. El problema más grave e irritante era que cada cierto tiempo algún viajero despistado se sentaba en la barra del bar, bloqueando nuestra visión del partido, y yo tenía que pedir a los gritos, desesperado, como un energúmeno, que se moviera, lo que no siempre provocaba respuestas amables de quienes habían sentado sus posaderas en la silla elevada del bar que precisamente no debían ocupar, habiendo otras vacías en los extremos que no impedían nuestra visión del partido. Los meseros comprendieron que mi esposa y yo estábamos tensos y en medio de un asunto de importancia capital y nos ayudaron a mover a la gente de nuestro campo visual, así como aprendieron a agacharse cuando, al otro lado de la barra, se movían, infatigables, para servir los tragos y las bebidas. Nuestra hija, mirando su tableta, ajena al partido, se reía de mis gritos desaforados y pedía que me callase, pero, por supuesto, era imposible no gritarle al bobo que se paraba o sentaba delante de nosotros, robándonos el partido unos segundos que parecían eternos.