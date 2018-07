La última vez que Barclays se apareó con varón fue hace ocho años, antes de romper con él, su novio: las refriegas o fricciones ocurrieron en un hotel bastante helado de Bogotá, y de ellas no hay testigos, pero nadie quedó insatisfecho. Desde entonces, no ha besado varón, no ha acariciado melindrosamente varón, no ha ofrecido sus oficios a varón alguno. Tales abstinencias no le han resultado arduas o estoicas porque ama a su esposa y es harto feliz con ella, nadie ha sabido procurarle más refinados placeres que ella. Sin embargo, en una ocasión, y solo en una ocasión, Barclays se ha enamorado como un pollo mojado, ha caído rendido y fulminado ante los encantos de un muchachón, ha estado dispuesto a arrojarlo todo por la borda para estar con él, y así se lo confesó en aquel momento a su esposa, pero la pasión o la calentura no fue correspondida, y Barclays se quedó tirando cintura, y el joven que lo subyugó se burló cruelmente de él.