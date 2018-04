En sus investigaciones sobre el éxito de personalidades como Steward Brand, editor del Whole Earth Catalog y creador de la comunidad WELL, Turner ha encontrado que los emprendedores en red "reúnen a personas de diferentes comunidades, que normalmente no se conocen, para hacer cosas juntas. Cuando se unen, el emprendedor de la red no solo organiza sus conversaciones, sino que… habla el idioma de la comunidad que de hecho ha creado".