Hemos visto cómo la desnutrición infantil está avanzando, madres desnutridas dan a luz a niños desnutridos, estos no tienen cómo tomar leche materna y por la falta de insumos en los hospitales tampoco pueden tomar fórmula. La desnutrición aguda infantil se ubica en 15,5%. Ante esta emergencia, muchas familias comen lo que pueden y en las últimas semanas han muerto niños por consumir alimentos no aptos para el consumo humano, como la yuca amarga y otros han muerto simplemente por no resistir más. El jefe del programa de alimentos de Naciones Unidas ha dicho que la situación es catastrófica. Como mamá me desespera la situación de los niños y me pregunto en qué situación puede estar una madre para decidir dejar a su bebé en un bolso en un vagón del metro, o cómo puede sentirse hoy Julieta Escalona, que su bebé se murió por desnutrición en sus brazos. Como sociedad no podemos ser indiferentes a esto, juntos podemos buscar la manera de ayudar a quien más lo necesita.

La situación de salud también es alarmante, hay un 90% de escasez de medicinas, los quirófanos no funcionan y frecuentemente se puede ver a los pacientes oncológicos pediátricos protestando a las puertas de los hospitales para exigir tratamientos, como si estar enfermo de cáncer no fuese suficiente tragedia para un niño, o para su madre. Lo más grave es que el régimen se niega a aceptar la ayuda humanitaria que podría paliar la crisis.