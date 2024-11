Nombraron al nuevo hombre más longevo del mundo: es brasileño y tiene 112 años

João Marinho Neto nació el 5 de octubre de 1912 en Maranguape, Brasil (Crédito: Captura Youtube)

El brasileño João Marinho Neto, originario de Maranguape, en el estado de Ceará, ha sido oficialmente reconocido como el hombre más longevo del mundo, un título que le fue otorgado tras el fallecimiento de John Alfred Tinniswood, quien ostentó el récord hasta su muerte, el 25 de noviembre, a los 112 años. El 26 de noviembre, la organización LongeviQuest confirmó la noticia: João tiene 112 años y 52 días, convirtiéndose en el hombre más viejo del planeta, según los criterios establecidos por Guinness World Records.

João nació el 5 de octubre de 1912, en una época en la que la vida en Brasil transcurría en un escenario completamente diferente al actual, dominado por las vastas extensiones rurales y los arduos trabajos del campo. Hijo de una familia de agricultores, creció rodeado de la naturaleza, aprendiendo desde muy pequeño los oficios que definieron su vida: cuidar el ganado y trabajar la tierra. Apenas a los cuatro años, ya ayudaba a su padre en los campos, realizando labores propias de un agricultor en Brasil de principios del siglo XX.

A lo largo de su vida, desarrolló una relación profunda con la tierra. En su juventud, se trasladó con su familia a la zona rural de Apuiarés, donde continuó con el legado de su padre y cultivó maíz, frijoles y crió ganado, caballos, cerdos y gallinas. Su vida de trabajo no solo lo vinculó con el campo, sino que lo convirtió en un símbolo de la resistencia ante las dificultades. En varias ocasiones, João sobrevivió a las duras sequías que azotaron el noreste brasileño, lo que le permitió mantener su familia y prosperar a pesar de los desafíos.

João Marinho Neto se casó en dos ocasiones. Primero, con Josefa Albano dos Santos (1920–1994), con quien tuvo cuatro hijos: Antonio, José, Fátima y Vanda. Tras la muerte de Josefa, contrajo matrimonio con Antonia Rodrigues Moura, con quien tuvo tres hijos más: Vinícius, Jarbas y Conceição. Actualmente, João tiene seis hijos, 22 nietos, 15 bisnietos y tres tataranietos. Su extensa familia lo acompaña y celebra su longevidad, que se ha visto marcada por su incansable trabajo y el amor por los suyos.

LongeviQuest confirma a João como el hombre más anciano con 112 años y 52 días (Crédito: Captura Youtube)

LongeviQuest, una organización especializada en la verificación de la longevidad humana, ha sido la encargada de confirmar la edad exacta de João Marinho Neto. Conocida por sus rigurosos métodos de validación, destacó la importancia de este logro, no solo para Brasil sino para todo el mundo. “Extendemos nuestras más sinceras felicitaciones a João y a su familia por este notable logro. Le deseamos una buena salud y muchos más años de felicidad. Su historia es una inspiración para personas de todo el mundo”, aseguró un representante de LongeviQuest. La noticia fue rápidamente compartida por Guinness World Records a través de su cuenta oficial en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), que publicó: “Conozcan al nuevo hombre más longevo del mundo: João Marinho Neto, con 112 años y 52 días”.

Cabe destacar que anteriormente, Juan Vicente Pérez Mora, de Venezuela, ostentaba este título hasta su fallecimiento en 2023 a los 114 años. Con su partida, João pasó a ser el último hombre que aún vive y que nació en 1912. Este hecho lo coloca en una posición histórica, ya que es el último sobreviviente masculino de ese año, un dato que le otorga un significado especial dentro de los registros de longevidad.

Durante su vida, João Marinho Neto nunca buscó la fama ni el reconocimiento público. En diversas entrevistas, ha declarado que el secreto de su longevidad radica en estar rodeado de buenas personas, de aquellos que lo han acompañado a lo largo de su vida y que siguen cerca de él, especialmente su familia. En uno de sus testimonios más recientes, comentó que su longevidad no es producto de una receta secreta, sino de la humildad, el trabajo constante y la cercanía de sus seres queridos. “Siempre he estado rodeado de la gente que quiero y me ha querido, y eso es lo que me ha mantenido fuerte”, expresó en una ocasión.

Tomiko Itooka de Japón sigue siendo la mujer más longeva con 116 años

A pesar de las dificultades y los tiempos difíciles que atravesó en su vida, como las crisis económicas y las sequías severas en su región, João logró construir una vida sólida, marcada por la superación personal y el amor familiar. En su comunidad, es un referente de sabiduría y perseverancia, valores que compartió con sus hijos y que ahora transmiten a las futuras generaciones.

Mientras tanto, la mujer más longeva del mundo continúa siendo la japonesa Tomiko Itooka, nacida el 23 de mayo de 1908, quien actualmente tiene 116 años. El contraste entre la vida de João y la de Tomiko resalta las diferencias culturales y geográficas, pero ambas historias son igualmente valiosas como testimonios de resiliencia y vitalidad humana.

El título de hombre más longevo del mundo no solo representa un reconocimiento personal para João Marinho Neto, sino también un homenaje a una vida que, a través del trabajo, el sacrificio y el amor familiar, ha logrado superar las barreras del tiempo.