El respaldo de China a Rusia preocupa a Europa en medio de la sospechas por actos de sabotaje

En Europa hay preocupación por el respaldo de China a Putin. (REUTERS/Maxim Shemetov)

China ha negado cualquier implicación en el suministro de apoyo militar a Rusia, mientras que acusa a Occidente de intensificar el conflicto en Ucrania. Sin embargo, líderes de países nórdicos y bálticos han expresado su preocupación por el creciente respaldo de Beijing a Moscú, lo que, según ellos, está afectando negativamente las relaciones entre Europa y China, informó el Financial Times.

Un incidente reciente ha aumentado las tensiones: un buque chino, el Yi Peng 3, está bajo sospecha de haber dañado cables submarinos en el mar Báltico. Este es el segundo caso en 13 meses en que un barco chino es vinculado a daños en infraestructuras críticas en la región. Actualmente, el buque se encuentra en aguas internacionales entre Suecia y Dinamarca, y está siendo vigilado por embarcaciones estatales de Suecia, Dinamarca y Alemania.

El buque granelero chino Yi Peng 3 está bajo sospecha de sabotaje de cables submarinos en el mar Báltico. (Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix/REUTERS)

La marina danesa detuvo al buque granelero Yi Peng 3 en aguas territoriales. La detención, realizada por la patrullera P525, responde a la preocupación sobre posibles actos de sabotaje, dado que el Yi Peng 3 navegaba cerca de cables submarinos sueco-lituano y finlandés-alemán cuando se produjeron los cortes. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, describió los cortes como parte de una guerra híbrida y destacó la amenaza creciente de sabotaje en la región.

Las naciones de la OTAN, especialmente tras las explosiones en los gasoductos Nord Stream, han intensificado la vigilancia de infraestructuras críticas submarinas. Las ministras de Asuntos Exteriores de Finlandia y Alemania subrayaron la importancia de proteger estas infraestructuras para la seguridad de Europa, mientras continúan las investigaciones para determinar si fue de hecho sabotaje o si Rusia está detrás de esto.

Los primeros ministros de Finlandia y Suecia han declarado que es prematuro sacar conclusiones sobre la responsabilidad de los daños a los cables de datos finlandés-alemán y sueco-lituano. Una investigación conjunta entre Finlandia y Suecia está en curso. El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, expresó su preocupación por el apoyo de China a Rusia, afirmando que esto no favorece las relaciones entre Europa y China.

Los dirigentes de los países nórdicos y bálticos y de Polonia se reúnen en Suecia para debatir la seguridad regional en la región del Mar Báltico y el apoyo a largo plazo a Ucrania. (Henrik Montgomery/TT News Agency/via REUTERS)

“Hemos visto que detrás de Rusia está cada vez más China. Estoy preocupado. Espero que hayan escuchado el mensaje de Europa. No es bueno para las relaciones entre Europa y China que aumenten su apoyo a Rusia para luchar contra Ucrania”.

Por su parte, el primer ministro de Estonia, Kristen Michal, destacó en una cumbre nórdico-báltica la necesidad de una investigación neutral sobre los incidentes. Michal subrayó que estos eventos, junto con el apoyo de China a Rusia, afectan la capacidad de China para hacer negocios con Europa y limitan sus posibilidades diplomáticas.

Kristen Michal, el primer ministro de Estonia, pide una investigación sobre los incidentes del Yi Peng 3. (Henrik Montgomery/TT News Agency/via REUTERS)

Algunos países europeos esperaban mantenerse al margen de la creciente rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China, pero informes de inteligencia sugieren que China podría estar suministrando material militar a Rusia, lo que ha generado preocupación en varias capitales europeas.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha instado a China a colaborar en la investigación del incidente del Yi Peng 3. Kristersson enfatizó la importancia de no apresurarse a sacar conclusiones sin fundamentos sólidos, pero también dejó claro que el asunto se toma con mucha seriedad.

“Tenemos mucho cuidado de no precipitarnos en sacar conclusiones, de no acusar a nadie de nada que no esté bien fundamentado. Por otro lado, nos lo tomamos muy, muy en serio. No nos conformamos con suponer que ha sido un accidente... No es la primera vez”.

El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, sobre incidentes con buques chinos: "No es la primera vez". (Henrik Montgomery/TT News Agency/via REUTERS)

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino ha declarado que los canales de comunicación con Suecia y otras partes relevantes están abiertos, y reafirmó el compromiso de China con la seguridad de las infraestructuras submarinas internacionales.

El carguero chino Newnew Polar Bear estuvo involucrado en un incidente en el golfo de Finlandia a mediados de octubre de 2023, cuando fue identificado por las autoridades locales por su posible implicación en actividades cuestionables relacionadas con una fuga de gas en los gasoductos Balticconnector entre Finlandia y Estonia. Este buque fue señalado debido a su proximidad temporal y espacial a la zona del gasoducto justo antes de que se detectara la fuga. Las autoridades marítimas llevaron a cabo una investigación para determinar si hubo alguna intervención humana o incidente involuntario que pudiera haber afectado la infraestructura submarina, aunque no se pudo determinar aún si hubo o no mala intención.

Las investigaciones iniciales sugirieron que el buque podría haber arrastrado un ancla sobre los gasoductos en el fondo marino, causando potencialmente la fuga. No obstante, las autoridades finlandesas continuaron explorando todas las posibilidades, incluyendo factores técnicos y externos, para esclarecer el motivo preciso de la fuga.

El carguero chino Yi Peng 3 vigilado por patrullas navales danesas en el mar de Kattegat. (Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix via AP)

Europa ha experimentado varios incidentes recientes de sabotaje y actos de guerra híbrida, muchos atribuidos a Rusia. Michal, Orpo y Kristersson coincidieron en la necesidad de que Europa ofrezca una respuesta coordinada más firme a estas amenazas.

Michal afirmó que para Rusia, cualquier muestra de cortesía es vista como debilidad, y Europa debe actuar con más fuerza. “Es esencial algún tipo de respuesta coordinada. Para Rusia, todo lo que para nosotros es cortesía es debilidad y la explotará”, afirmó Michal.

Según Europa, las operaciones de guerra híbrida de Putin aumentan constantemente. (Sputnik/Mikhail Tereschenko/REUTERS)

“Europa tiene que actuar con un poco más de fuerza. En Estonia tenemos la política de que si alguien nos ataca, por ejemplo en el ciberespacio, normalmente intentamos atrapar a los culpables y atribuírselo a Rusia”.

Orpo añadió que todos los países europeos deben estar preparados para enfrentar amenazas híbridas y dejar claro que no pueden ser debilitados ni intimidados.

“Todos los países europeos tienen que despertar y entender que Rusia ataca contra nosotros con herramientas híbridas todo el tiempo. Tenemos que reaccionar y dejar claro que no pueden debilitarnos ni asustarnos. Mi mensaje para Europa es también que debemos estar bien preparados contra todo tipo de amenazas”.